比預期還美！2025「恩愛農場櫻花季」撐過雨水考驗 整片滿滿「富士櫻、千島櫻」美度不輸日韓
不輸日韓櫻花季！拉拉山熱門景點「恩愛農場」2025櫻花季浪漫開跑，現正有絕美富士櫻美麗綻放中，千島櫻也不遑多讓約開4成，預計週末能陸續迎來最佳花況。不少愛追花的朋友跑第一，分享「花朵開的滿滿的，很美！」、「比預期更美」。
少女心爆棚！2025「恩愛農場櫻花季」粉嫩盛開，經歷幾日的雨水考驗，花朵們不僅沒有被打落，反而更加美麗綻放，滿滿一片「富士櫻」有如粉紅畫布般覆蓋大地，許多遊客都風雨無阻地前往朝聖櫻花的生命力，而農場內的「千島櫻」目前則開了約4成，準備在週末開始接力盛放。每日花況以現場為準。
恩愛農場入園每人酌收100元櫻花養護費，有網友踩點後分享「門票只要100的確划算」、「櫻花季一定要來賞櫻」，還有外國遊客慕名而來讚嘆這片粉紅美景。追花可要把握時間，櫻花可是不等人的喔。
恩愛農場
地址：桃園市復興區華陵里10鄰中心路143號
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