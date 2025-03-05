去韓國玩請注意！韓籍航空「行動電源攜帶最新規定」，未標示Wh容量不要攜帶

隨著春天的腳步臨近，台灣各地的櫻花陸續綻放，粉嫩花海點綴山林，小編特別精選全台七大絕美賞櫻勝地，帶你一次掌握。不論是陽明山櫻花步道、武陵農場櫻花盛宴、仙境司馬庫斯櫻花季、九族櫻花祭，還是阿里山櫻花秘境，每一處都擁有獨特的櫻花美景。櫻花季期間，熱門景點的住宿與交通經常一位難求，建議提早規劃並預訂行程，捕捉最浪漫的櫻花美景！

2025-02-28 11:00