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去韓國玩請注意！韓籍航空「行動電源攜帶最新規定」，未標示Wh容量不要攜帶

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／真航空台北分公司提供
圖／真航空台北分公司提供

近期韓國政府加強行動電源與電子煙的登機管理，所有韓籍航空要求旅客隨身攜帶行動電源，並且全程禁止使用。然而，近日有台灣旅客分享，因行動電源機身未標示Wh電池容量，導致登機前遭航空公司沒收。對此，韓國觀光公社台北支社提醒，目前規範皆以Wh為標準，若僅標示mAh，建議旅客避免攜帶，以免影響行程。

圖／取自韓國觀光公社台北支社臉書粉專
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圖／取自韓國觀光公社台北支社臉書粉專
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圖／取自韓國觀光公社台北支社臉書粉專
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根據最新公告，行動電源必須個別裝入透明夾鏈袋，端口需貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，並有攜帶數量限制：100Wh以下可攜帶最多5個，100Wh～160Wh需經航空公司許可並貼標識後最多2個，超過160Wh則禁止攜帶。此外，飛機起降與飛行時，旅客不得使用行動電源，亦禁止使用機上USB充電孔充電。

圖／取自韓國觀光公社台北支社臉書粉專
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目前大韓、韓亞、釜山、濟州、德威等九家韓籍航空皆已發布相應規範，部分台灣航空公司也陸續跟進。為避免影響行程，建議旅客出發前詳閱航空公司公告，確認行動電源標示與攜帶規範，以免發生不必要的損失。

圖／取自韓國觀光公社台北支社臉書粉專
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