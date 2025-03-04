快訊

恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 出示簡訊傻眼提誣告

民調／立院衝突嚴重…若重新選立委 過半民眾仍挺原人選

市長初選黨內互打？ 陳亭妃稱遭簡訊恐嚇 郭國文批演很大

金黃隧道超吸睛！ 嘉義校園最美4公里「小葉欖仁大道黃金雨」 夢幻樹海、異國場景刷爆IG

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@jinlun1314、IG@hsingfang20、IG@molly888666授權
圖／IG@jinlun1314、IG@hsingfang20、IG@molly888666授權

浪漫黃金雨來襲！嘉義中正大學校園內的小葉欖仁樹海變色美不勝收，擁有超過千棵「小葉欖仁樹海大道」，今年比往年提早轉為金黃色調，成為一處絕美的校園景點。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

位於嘉義的這座學府擁有總長4公里的小葉欖仁大道，展現出如夢境般的金黃樹海，吸引了許多遊客前來打卡。金黃隧道中，樹葉在陽光下閃爍生輝，隨風飄落的黃金葉片如同落在地上的黃金雨，營造出一幅優雅的浪漫異國場景。

圖／IG@jinlun1314授權
圖／IG@jinlun1314授權

圖／IG@jinlun1314授權
圖／IG@jinlun1314授權

樹海內的小葉欖仁樹呈現出層層分明、有序向四周開展的美麗樣貌，展露出濃濃的春天氣息。不僅中正大學校園內有小葉欖仁樹海，還分布在積極路、創新路、修德路及澤人路等四處，帶來多樣化的賞樹體驗，快安排一趟嘉義春遊，拍下這片油畫一般迷人的金黃色樹海吧！

圖／IG@hsingfang20授權
圖／IG@hsingfang20授權

圖／IG@hsingfang20授權
圖／IG@hsingfang20授權

編輯推薦

相關新聞

金黃隧道超吸睛！ 嘉義校園最美4公里「小葉欖仁大道黃金雨」 夢幻樹海、異國場景刷爆IG

金黃隧道超吸睛！ 4公里嘉義校園最美「小葉欖仁大道黃金雨」 夢幻樹海、異國風場景刷爆IG

3月旅遊夯點「免費入園」！秒秀證件　最美「歐風莊園」免門票到月底　南投爆紅新景點「鹿芝谷」加碼這3天免費入園

浪漫歐式景點「蓋婭莊園」免費入園！3月限定活動，邀請這3地區民眾秀證件享優惠，即日起至3/31，...

2025中部炮仗花懶人包！ 5處人氣壯觀花海 帶你看盡橘紅花瀑

IG版面還缺春天的美照嗎？現在正是炮仗花大爆發的時刻，滿滿的橙紅花牆、金色瀑布等你來拍！這篇「2025中部炮仗花景點懶人包」，精選多處最美的賞花秘境，不管是想要夢幻隧道還是壯觀花瀑，都能讓你輕鬆收穫超吸睛美照，準備好出發了嗎？

埔心牧場「門票5折」！限時3天 朝聖新開幕「萌豚樂園」、體驗「野餐賞櫻」超級Chill

連假衝賞櫻！桃園楊梅熱門去處「埔心牧場」迎接228連假，特別推出連續3天「門票半價」活動，體驗春日最Chill野餐賞櫻，還有新開幕超Q「萌豚樂園」...

春日賞櫻攻略》精選台灣「7大櫻花勝地」

隨著春天的腳步臨近，台灣各地的櫻花陸續綻放，粉嫩花海點綴山林，小編特別精選全台七大絕美賞櫻勝地，帶你一次掌握。不論是陽明山櫻花步道、武陵農場櫻花盛宴、仙境司馬庫斯櫻花季、九族櫻花祭，還是阿里山櫻花秘境，每一處都擁有獨特的櫻花美景。櫻花季期間，熱門景點的住宿與交通經常一位難求，建議提早規劃並預訂行程，捕捉最浪漫的櫻花美景！

雲頂上的豪華露營！ 新竹「霧語WooYuu」免裝備懶人露營 一泊二食.DIY體驗，賞櫻花、雲海就趁現在

udn走跳旅遊／Kiwi 新竹高海拔的體驗豪華露營兩天一夜小旅行，來過嗎？在海拔1200公尺的蟬說：霧語WooYuu入住一晚真的很幸福耶！新竹豪華露營推薦蟬說：霧語WooYuu，隨著春天悄悄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。