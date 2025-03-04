金黃隧道超吸睛！ 嘉義校園最美4公里「小葉欖仁大道黃金雨」 夢幻樹海、異國場景刷爆IG

浪漫黃金雨來襲！嘉義中正大學校園內的小葉欖仁樹海變色美不勝收，擁有超過千棵「小葉欖仁樹海大道」，今年比往年提早轉為金黃色調，成為一處絕美的校園景點。

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位於嘉義的這座學府擁有總長4公里的小葉欖仁大道，展現出如夢境般的金黃樹海，吸引了許多遊客前來打卡。金黃隧道中，樹葉在陽光下閃爍生輝，隨風飄落的黃金葉片如同落在地上的黃金雨，營造出一幅優雅的浪漫異國場景。

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樹海內的小葉欖仁樹呈現出層層分明、有序向四周開展的美麗樣貌，展露出濃濃的春天氣息。不僅中正大學校園內有小葉欖仁樹海，還分布在積極路、創新路、修德路及澤人路等四處，帶來多樣化的賞樹體驗，快安排一趟嘉義春遊，拍下這片油畫一般迷人的金黃色樹海吧！

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