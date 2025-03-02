3月旅遊夯點「免費入園」！秒秀證件　最美「歐風莊園」免門票到月底　南投爆紅新景點「鹿芝谷」加碼這3天免費入園

浪漫歐式景點「蓋婭莊園」免費入園！3月限定活動，邀請桃竹苗地區民眾秀證件享優惠，即日起至3/31，凡設籍桃園、新竹、苗栗地區（身分證英文字母開頭：H、J、K、O）即可0元入場，不論是偽出國打卡異國氛圍感，還是一覽「小王子特展」來趟心靈探索之旅，統統不用錢。

純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

免費入園：即日起至3/31，設籍桃園、新竹、苗栗地區（身分證英文字母開頭：H、J、K、O）者憑有效證件即可免費入園

嘉義縣蓋婭莊園化身小王子夢幻玫瑰花園。記者黃于凡／攝影

除了「蓋婭莊園」外，南投近期夯起來的生態景觀園區「鹿芝谷」為慶經典賽資格賽晉級，特別推出連續3天「免費入園」活動，3/3至3/5，只要身分證號碼內有「6」即享免門票，水豚、笑笑羊、梅花鹿和羊駝等萌萌動物都看得到，還有多肉植物DIY，以及享用愜意下午茶。

鹿芝谷生態景觀園區內還有可愛的水豚君、梅花鹿等萌寵，相當吸睛。記者宋健生／攝影

鹿芝谷

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

主場館營業時間：9:00-18:00

園區內開放時間：10:00-17:00（最後入園時間16:30)

免費入園：2025/3/3至3/5，身分證號碼中有「6」者憑有效證件即可免費入園