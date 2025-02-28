埔心牧場「門票5折」！限時3天 朝聖新開幕「萌豚樂園」、體驗「野餐賞櫻」超級Chill

連假衝賞櫻！桃園楊梅熱門去處「埔心牧場」迎接228連假，特別推出連續3天「門票半價」活動，體驗春日最Chill野餐賞櫻，還有新開幕超Q「萌豚樂園」超療癒，以及期間限定薑餅人快閃店任你逛。

圖／埔心牧場粉專

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「埔心牧場」228連假門票優惠！即日起至3/2，邀請民眾到牧場野餐賞櫻，全日門票每人只要150元（原價300元），未滿3歲還能免費入場。正逢園區內櫻花盛開，能夠欣賞環湖與日式花園的吉野櫻和山櫻花，還有富士櫻準備接力綻放。搭上櫻花季，可別忘了打卡期間限定「夢幻櫻花椅」，難得的浪滿場景一定要拍好拍滿。

圖／埔心牧場粉專

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此外，還有「薑餅人快閃店」倒數中，於現場找到薑餅人合照打卡再送紀念小禮。近距離接觸可愛動物兼賞櫻花拍美照，半價入園衝一波！

圖／埔心牧場粉專

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埔心牧場 半價優惠

活動期間：2025/2/28～3/2

優惠內容：門票全天150元/人、未滿3歲小小孩免費進場

地址：桃園市楊梅區高榮里幼獅路一段439號