三大樂園祭出228連假優惠！超值門票、限定活動嗨翻春日假期

【旅奇傳媒/編輯部報導】228連假即將到來，正是出遊的最佳時機！全台三大知名樂園－麗寶樂園、六福村、遠雄海洋公園，紛紛推出限時優惠與精彩活動，讓親子家庭、好友團體都能在連假期間享受滿滿樂趣。不論是賞櫻搭配遊樂設施、體驗影劇主題挑戰，或是觀賞全球唯一水下棒球比賽，都能帶來與眾不同的旅遊體驗。

麗寶樂園｜櫻花美景＋樂園遊玩 12歲以下門票只要199元！

台中后里一帶是春天賞櫻的熱門景點，泰安派出所與中科崴立機電櫻花公園每年吸引大批賞櫻人潮，而鄰近的麗寶樂園更是親子遊玩的絕佳選擇。今年228連假（02/28-03/02），樂園祭出12歲以下兒童門票199元的超值優惠！只要出示健保卡，即可享有入園折扣。此外，下午4點後雙人月光票只要499元，夜間遊玩更超值。 想要安排兩天一夜的旅程，還可選擇麗寶福容大飯店或麗寶賽車主題旅店，雙人入住含樂園門票與餐點，優惠價格分別為10,888元與5,888元，適合全家大小一起出遊。

▲228連假出魷首選!六福村讓你魷點樂!數字優惠全新玩法。 圖：六福村主題樂園／提供

六福村今年大玩影劇梗，推出「魷魚遊戲」主題活動，讓遊客能化身玩家，挑戰數字優惠。

02/28-03/02連假期間，樂園推出兩大優惠專案： 1.六福發票魷點樂：持2025年1-3月發票，且發票號碼連續三碼符合魷魚遊戲第二季角色玩家編號（如 #001、#120、#222、#390、#456），即享499元入園優惠（原價1,400元）。 2.數字魷樂園：活動期間內，穿著印有數字編號的上衣或外套，即可享599元門票（原價1,400元），邀請影劇迷一起體驗沉浸式遊玩！

此外，六福村更推出桃竹鄉親優惠，凡設籍桃園或新竹的民眾（或身分證H、J、O開頭），憑證件現場購票同樣享599元優惠！ 除了特別優惠外，樂園同步推出「金色嘉年華」活動，以金色泡泡球池、阿拉伯皇宮建築與夢幻水池營造壯麗景觀，並搭配季節限定草莓甜點，讓遊客可以邊玩邊拍美照，享受美食與美景的雙重饗宴。

遠雄海洋公園｜全台唯一「WBC 水下棒球」震撼登場，雙人同行五折！

▲全台唯一、創新登場的 WBC 水下經典賽，即日起在花蓮遠雄海洋公園震撼開打！。 圖：花蓮遠雄海洋公園／提供

遠雄海洋公園今年緊跟2025世界棒球經典賽（WBC）熱潮，推出全球首創的「WBC 水下棒球賽」，由專業潛水員換上棒球服，手持球棒，在水族館內與魟魚、鯊魚共演一場驚艷對決，為棒球迷與遊客帶來前所未有的視覺體驗。 為讓更多民眾能一同參與棒球盛事，海洋公園於02/28-03/02推出雙重優惠： 1.「228揪一人，雙人同行五折」：設籍台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東，或身分證A、C、F、G、U、V開頭者，兩人同行門票只要990元（原價1,980元）！ 2.「12歲以下兒童免費」：凡民國101年（2012年）後出生的兒童，即可免費入園（需至少有一名同行者購買990元全票）。其餘同行親友則可享同歡價699元（限購4張）。

此外，園內同步啟動「衝啦～炸裂我們的青春！」運動主題活動，將樂園變身大型運動場。03/08起，「HomeRun! 青春全壘打遊行」將正式開跑，園內還打造一系列棒球、籃球、七彩跑道等運動主題打卡點，讓遊客邊玩邊拍，留下最具活力的回憶！

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