228連假追超跑魅力！ 嘉義布袋「超跑市集嘉年華」精彩登場 「夢幻車模、熱血市集、直線加速賽」直逼心跳加速

夢幻引擎轟鳴聲即將引爆！ 2025嘉義布袋商港「極速超跑市集嘉年華」盛事即將登場，自2月28日至3月2日，連續精彩持續3天，一口氣集結超跑動態展演、街頭藝人、美食市集、文創商品展售以及90年代經典車展出等，絕對讓您近距離感受震撼！

2025大嘉義商圈-極速超跑嘉年華於228連結盛大登場。圖／嘉義縣政府提供

2025大嘉義商圈-極速超跑嘉年華於228連結盛大登場。圖／嘉義縣政府提供

這次活動首度由嘉義縣市民間商圈與布袋商港攜手合作，不僅有著名的超跑展覽，還能一窺1990年代經典車的風采，讓車迷大呼過癮，還有千萬級超跑震撼登場，更包括極速狂飆的「直線加速賽」，讓觀賽者看得熱血沸騰。

2025大嘉義商圈-極速超跑嘉年華於228連結盛大登場。圖／嘉義縣政府提供

2025大嘉義商圈-極速超跑嘉年華於228連結盛大登場。圖／嘉義縣政府提供

超跑市集現場更加設有美食文創市集，各種來自嘉義縣市商圈的特色美食，像是東石道地海味等，讓大家盡情品嘗。此外，現場還有豐富的親子互動節目，以及極限特技秀等表演，絕對是一場適合全家大小共襄盛舉，活動費用為每人300元，其中100元可抵市集消費，讓你吃喝玩樂一次滿足！

【2025大嘉義商圈-極速超跑嘉年華】

時間：2025/2/28至3/2

地點：嘉義縣布袋鎮中山路334-1號