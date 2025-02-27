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看電影遭灌水！2國中生破千元買「電影票+飲料餐點」 業者認疏失：全額退費

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看電影遭灌水！ 2國中生破千元買「電影票+飲料餐點」 業者認疏失：全額退費

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
威秀影城電影院示意圖。圖／威秀影城提供
威秀影城電影院示意圖。圖／威秀影城提供

國中生看電影破千元！ 有民眾昨於臉書社團爆料公設二社發文，表示孩子和同學2名國中生上周末到台中大遠百威秀影城看電影，現場人員告訴他們套餐比較便宜，於是破千元購票和餐點入場，家長查看發票發現疑似被超收買單，憤而PO網。業者威秀影城官方於今（27日）回應坦承疏失，並表示將全額退費！

台中2名國中生到大遠百威秀影城看電影花了上千元，疑似遭到超收費用。圖／聯合報系資料照
台中2名國中生到大遠百威秀影城看電影花了上千元，疑似遭到超收費用。圖／聯合報系資料照

該名家長在臉書爆料公設二社貼出消費發票以及明細，表示2名國中生點了2人套餐，領取2份爆米花與2杯可樂入場，但晚間家長細看發票、明細時，竟發現明細竟是「2電影票+4飲料+3爆米花」，但入場時只有領到2人套餐，細明上多出了2杯100元的紅茶與1份128元的爆米花，疑似被超收了328元。

針對此事件，台中市府表示，業者疑似有不當行銷之虞，消費者可向市府提出消費爭議申訴。而威秀影城官方也緊急發出聲明，向消費者致上十二萬分的歉意，坦言這次員工接待服務過程有瑕疵，確實漏給餐點。

威秀指出會盡快將此筆消費，包括電影票與套餐金額，全數退費給該消費者外，也會提供該消費者最大誠意的額外補償，同時，必表示將會對相關同仁與主管進行處置，並強化訓練與落實督導。

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