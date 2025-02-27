福容大飯店享福卡更名「福容家」 3月1日推五大優惠

福容大飯店「享福卡會員」於3月1日起正式更名為「福容家」，慶祝全新開始，自3月1日起至6月30日止，祭出五重會員好康回饋，包含「點食成金」餐飲消費送購物金、「券券FUN大」持住宿券入住加贈點數月月再抽住宿券、「無限暢遊」入住指定專案，即享福星33點加贈，「會員加碼」平日入住會員專案，可享85折優惠最高75折、「點數加倍」首筆住房消費點數加倍贈，最高可達6倍。

除此之外加入「福容家」更享麗寶集團企業優惠，凡會員購買麗寶集團旗下關係企業建案，可享專屬交屋禮，並可升等金福級會員資格，享有最高等級會員折扣及禮遇優惠。

會員不僅是品牌的消費者，更是推動品牌成長的重要力量。福容大飯店一直以來以人為本，秉持著「台灣人情，福心笑容」，多年深耕會員經營。

為了強化品牌形象，提供更好、更完整的服務，原享福卡會員於3月1日起正式更名為「福容家」，象徵未來對服務內容更用心款待的承諾，讓會員感受福心相伴、真情款待的用心，像是邀請旅客來我家作客使旅程有賓至如歸的舒適。

全新上線的「福容家」FULLON FAMILY，不僅優化會員服務，更全面提升專屬內容，包含住宿會員專屬價、餐飲優惠、點數酬賓等，讓忠實顧客能夠享受更多專屬禮遇。此外，會員生日當月可獲得生日禮或特別驚喜，提升顧客對品牌的好感度。

另外，為了讓旅客擁有更便捷的住宿服務，福容大飯店導入專屬App與AI智能客服系統，會員可透過手機隨時送出備品需求，如毛巾、枕頭、盥洗用品等，無需撥打電話或親自前往櫃檯，大幅提升住宿便利性。此外，AI智能客服24小時在線，隨時提供飯店設施介紹、訂房查詢及周邊旅遊資訊等服務，確保每位賓客都能獲得即時且專業的協助，打造更高效的旅宿體驗。

不僅如此，為迎接3月8日女王節，享福購特別推出限時優惠活動，讓大家都能盡情享受美食與購物的樂趣，展現屬於自己的光彩，3月1日至31日凡於活動期間內，在各店消費餐飲，將有各種優惠。