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開「香」囉！2025首場「香菜市集」彰化登場 香菜變香水敢噴嗎？

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／香菜市集IG
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2025年開春、第一場「香菜市集」來囉！這次回到香菜的最大產地－彰化來舉辦，由彰化縣政府農業處主辦，邀請百間商家用香菜腦力激盪，推出各種「奇妙」的香菜產品，將在3/1、3/2兩天限時登場，快點來看看這場年初的香菜大戰有啥～

圖／香菜市集IG
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將在週末舉辦的「香菜市集」，選定於寬敞的彰化「圓林園生態公園」舉辦，屆時除了由在地小農帶來各種香菜、新鮮農作物外，還有設計、手作商家發揮創意，像是把香菜變成冰淇淋或是瑪德蓮，從調酒、甜點、飲料都有香菜，甚至是做成香水，從吃的到用的都有香菜的身影，絕對讓香菜控們逛得超開心、開發出全新的體驗！

圖／香菜市集IG
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除了香菜相關的各種食物出籠，主辦單位同時也安排了音樂演出，就算是討厭香菜的你，也能在寬敞的公園中享受表演，度過一個悠閒的午後，不管你是香菜加爆派，還是一點香菜都不能有的退散派，一起到場參加這場「香菜大戰」、順便來去彰化走走逛逛吧！

圖／香菜市集IG
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現場限定優惠：於彰化優鮮小農攤位消費滿200元，將額外贈送50元兌換券，(數量有限，僅限「彰化優鮮」攤位使用)

北斗香菜生產合作社-香菜先生、綠園欣境農場、品峻蜂業坊、二林鎮農會-快樂酒莊、番茄方舟、畯富農場、北斗鎮農會、茂盛香菇園、聰惠農場、杉茂養蜂場、慈優五行麻養生坊、沐日農場、雲德咖啡莊園、頂級手工熟成皂、好棒棒

圖／香菜市集IG
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【香菜市集在彰化】

地點：彰化員林圓林園生態公園，彰化縣員林市員林大道四段369號

活動日期：3/1、3/2

活動時間：13：00～19：00

彰化縣政府農業處指導，北斗香菜生產合作社、淑女廚房協力

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圖／香菜市集IG
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公園 咖啡 市集 香菜

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