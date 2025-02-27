雲頂上的豪華露營！ 新竹「霧語WooYuu」免裝備懶人露營 一泊二食.DIY體驗，賞櫻花、雲海就趁現在

新竹高海拔的體驗豪華露營兩天一夜小旅行，來過嗎？在海拔1200公尺的蟬說：霧語WooYuu入住一晚真的很幸福耶！新竹豪華露營推薦蟬說：霧語WooYuu，隨著春天悄悄來，蟬說霧語的櫻花已經開始綻放，富士櫻宮跟八重櫻盛開，山林間妝點不少粉嫩嫩的櫻花，猶如少女的羞澀的容貌，新竹霧語WooYuu中可以看到雲海、吃到部落媽媽的家常菜還能看到滿斗星空，綻放的櫻花也盡收眼底，一入住後，就不用在外出，盡情享受這裡的生活，住山上兩天一夜好幸福呦！新竹蟬說：霧語WooYuu很適合懶人露營，免帶裝備直接入住～想要親子遊、寵物也可以一起帶來玩，忍不住都想要推薦給你們！

霧語WooYuu雲頂上的豪華露營在哪？

新竹住宿推薦霧語WooYuu雲頂上的豪華露營，我們從新竹北埔往五峰鄉行駛，路不好開，也有產業道路，但沿途欣賞著櫻花與高山相互交錯的景緻，美不勝收！

蟬說：霧語WooYuu雲頂上的豪華露營

新竹豪華露營推薦霧語WooYuu雲頂上的豪華露營，不妨可以直接上官網看，霧語WooYuu可以選擇山峰小徑露營區、撥雲小屋民宿或者是雲霧小車也可以，讓你體驗到住進雲的故鄉，感覺甚好～

新竹景點推薦霧語WooYuu雲頂上的豪華露營 泰雅族櫻花季 02/14~03/09

新竹豪華露營推薦霧語WooYuu雲頂上的豪華露營真的很值得！看得到滿滿的櫻花樹，完全浪漫又甜美的氛圍裡呢！園區裡有提供豪華露營帳篷（山峰小徑）、民宿（撥雲小屋）、雲霧小車，不同房型也可以到官網上作參考，進而預訂。

霧語WooYuu雲頂上的豪華露營停車場

新竹豪華露營推薦霧語WooYuu雲頂上的豪華露營，他們家附設停車場，可供旅人停車呦！

【園區活動時間表】 Day1 ・14:00 入園 ・14:30-16:00 迎賓小點 ・15:00-16:00 在地體驗(逾時不候) ・16:00 入住 ・18:00-19:30 高山農村風料理 ・19:30-21:30 晚間營火(遇雨取消) Day2 ・08:00-09:30 早餐(最晚入場 9:00) ・11:00 退房 ・12:00 離園

新竹霧語WooYuu雲頂上的豪華露營 Check in

來到新竹景點霧語WooYuu雲頂上的豪華露營，停好車後就直接往Check in地方進入到櫃檯去即可呦！這裡也是用餐的地方，旁邊也有景觀台可以欣賞美景～確認後我們就直接先在這進行書籤體驗DIY跟迎賓小點心。

隨著天氣的冷熱會稍微做條鞥的迎賓小品，抵達蟬說霧語後可以先享用園區招待的小點心與茶飲，搭配薑茶跟紅豆湯，欣賞著自然風光，心情也變得更加好！

新竹蟬說：霧語 手作DIY體驗

體驗起書籤，看著最貼近自然的素材即將成為最美的書籤，好美呀！

櫃檯旁的景觀風景優美，可以看得見美景，在這裡真得是個很適合放空的好地方。

欣賞美景之餘，會讓你喜愛不已！連續看了整個月的山景，還是頗有甜蜜的滋味。

新竹住宿推薦蟬說：霧語WooYuu雲頂上的豪華露營 露營區

霧語WooYuu雲頂上的豪華露營的營區中有很多的帳篷，營地也很乾淨，營區不大，但園區內每一處都很棒！泰雅族櫻花季 02/14~03/09

在帳篷裡也會提供入園需知，跟wifi密碼，帳篷的密碼。

蟬說：霧語豪華帳篷

蟬說：霧語是蟬說系列最高海拔的豪華露營區，帳篷區一共有六帳，裡面都很大，而且從園區進來就可以看到這裡，綠草皮還有規劃舒適的獨立棧版、四張折疊椅、跟折疊桌～想要坐在外面也很舒服呀！

蟬說霧語的的純白色系帳篷寬敞，兩張雙人床，還有一張摺疊沙發，可以入住五人～

舒適的空間下軟硬適中的床鋪，蟬說滿滿的用心真的看得見！抱枕還是使用niko and日本雜貨品牌，繽紛色彩好有生氣。

帳篷裡也有全身鏡、藤椅、小桌子真的很棒。

這裡也有衣架可以掛私人物品、大件的外套～

環保的帳篷中有浴巾，因響應環保旅遊，不提供一次性備品，牙膏、牙刷都需要自備唷！入住也請自備拖鞋。浴巾、耳塞、除濕機帳篷裡都會提供唷！在10月到4月時，房裡很容易受潮，建議睡前都可以打開除濕機讓它好好除濕呦！

房裡很便利，床鋪旁就有長長的插座，入口處也有插座，想要喝茶聊天或者想要充電都很便利。

兩床都有電毯，溫度驟降時真的超級需要，開這個可以一覺到天亮～

煤油暖爐，可以跟櫃台預約，購買煤油唷！

蟬說：霧語 淋浴間、洗手間、誠實商店

住外面最擔心就是洗手間、淋浴的部分，淋浴可以用浴簾隔起來，沐浴備品也是茶籽堂的唷！

洗手間也是衛浴間很乾淨的喔！

這裡有提供飲水機、小型電冰箱，可以冰東西唷！吹風機、鏡子也在這裡，洗髮後也可以直接在這吹乾。

夜晚肚子餓也可以吃個泡麵、零食、飲料，這裡面也有誠實商店，自己投幣就可以了喔！

蟬說：霧語 麻尼食堂

麻尼食堂是採用溫室打造的用餐環境，我們入住後的早餐、迎賓小點心、晚餐的用餐都會在這裡唷！

夜晚跟白天看著麻尼食堂都有著不同的美呀！

新竹蟬說：霧語 晚餐自助火鍋

晚餐的菜色會隨著季節來做調整，我們是2月入住露營區，天氣驟降，讓我們在這吃火鍋一點也不冷，反而更加暖和，Buffet上誒有不少蔬菜、雞肉與豬肉的肉片，都提供自助式唷！

我們夾取蔬菜、披薩熟食份量真的很足，新鮮度滿滿的，繽紛的蔬果下鍋，還有這雞肉與豬肉，健康多了呢！

夜晚如果沒有下雨的話還會有營火晚會可以烤棉花糖，但我們這日來有飄雨，所以夜晚就沒有營火晚會囉！

但你還是可以在餐桌上吃著棉花糖～

新竹蟬說：霧語早餐 自助式早餐

中式自助餐可以享用，白粥跟其他配料都很美味，能在山裡吃飽餐一頓真的很幸福。

不僅有很多飲品，還有咖啡、奶茶，很澎湃呢！

好久沒吃到這麼可口的早餐，簡簡單單的還有獨家滷肉、酸菜可以做自己喜歡刈包～

霧氣佈滿整個蟬說：霧語，猶如小精靈裡的世界裡，浪漫的氛圍滿滿滴！不自覺就想要在這裡趴趴走囉～

新竹蟬說：霧語 夜晚

高山裡的意境，讓我們沈浸在夜裡，遠離城市喧囂真的滿足！在夜晚吃飽飯後我們又走來走去的逛街，雖然已經到10度左右，但一走出來就不自覺會想東逛逛、西逛逛的。

我們傍晚遇到起大霧，雲散後就有雲海出現～雨後天上都可以看見滿天星，沒有光害也可以抬頭欣賞～

很久沒有在高山裡看雲海，以前都溜到合歡山看雲海、星軌，現在只需要直接入住這裡，呼吸著高山新鮮空氣，真的很幸福呢！

平地沒有的景色，看著看著就會愛上囉！夜晚天氣超級冷，所以我們也有買煤油跟使用電毯，很棒的！

蟬說：霧語現在正值櫻花季，想要看櫻花馬上訂房就對了。

山林間總有多意想不到的收穫，很多的很美景盡收眼底～

在園區裡完全美噹噹，民宿區域櫻花大開，但因為有客人入住，也同樣是彰化人，就沒有在過去拍攝囉！

我喜歡滿滿櫻花的感覺，甜蜜氛圍總是讓人喜孜孜地想要追滿花～

雲霧小車也很酷，周圍已經有著滿滿櫻花包圍著，無論怎麼拍都好漂亮呀！

新竹蟬說：霧語比霧繞更加深山裡，完全遠離聲囂城市，沒有吵雜的環境，蟲鳴鳥叫的伴隨，也因為海拔有1200公尺，所以環境很舒服，夜晚可以看到滿天星星以外，還可以看到雲海，雲海出現時間不一定就是可遇不可求，想要在這園區裡有著不同體驗，真的可以直接訂房，近期的櫻花大開，接著就是螢火蟲季，絕對不要錯過囉～

地址：311新竹縣五峰鄉白蘭315-5號

電話：03-6210172

櫃檯服務時間：09:00-21:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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