白色情人節約會首選！ 300萬顆LED打造「2025中港大排光雕展」 4大夢幻燈區、5米高「光之女神」為情侶祝福

五米高的光之女神來了！ 眾所期待、超夢幻「2025中港大排光雕展」即起舉行，以300萬顆LED燈飾點亮整個中港河廊，活動將持續26天，營造出夢幻又優雅的四大主題美景，讓大家與心愛的另一半共度浪漫的白色情人節，於2/26開幕日晚間18時10分，還有精彩的火舞團開幕表演！

圖／新北市水利局提供

今年光雕展是「光影中港 神幻秘境」為主題，以象徵愛與美的「光之女神」為中心，打造出「夢幻燈區、藝術燈區、希望燈區和幸福燈區」四大主題區域。沿著河廊的陸橋，光雕展將透過燈飾和光雕投影，帶領您進入一個隱藏在都市中的秘境之中，讓每對情侶都能在這美好的環境中共享愛情與幸福。

圖／翻攝新北水漾臉書

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其中，最吸引眼球的莫過於高達5米的「光之女神」造型，她象徵著對中港大排的祝福與守護，並為每對情侶加持愛情。另外還有「心戀中港」和「蒲公英夢幻園」等特別景點，在超過300萬顆的璀燦繽紛LED燈飾下，沉浸在夢幻、藝術、希望和幸福的世界中。

圖／翻攝新北水漾臉書

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搭乘捷運環狀線至幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；或搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘，即可抵達新莊中港大排。

另，在3/14白色情人節當晚晚間18時，於新莊區中港廣場加碼闖關活動，現場報名且闖關成功後，即可獲得限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品1份，快揪家人、情人與好友一起欣賞，更多訊息可上新北水漾臉書專頁查詢。

圖／翻攝新北水漾臉書

【2025中港大排光雕展】

．地點：新莊中港大排

．展期：2/26起至3/23止

．點燈時間：每日晚間18:00至22:00