與球迷同慶！ 中華隊晉級「飯店餐飲優惠」 高雄福華開鍋「龍蝦買一送一」、圓山飯店「一泊一食升等湖景房」

與球迷同慶！ 賀中華隊成功搶下經典賽正賽門票，順利晉級2026 WBC世界棒球經典賽，整理高雄「飯店餐飲優惠」，福華飯店4餐廳皆有好康，其中Smile One開鍋美食可享「龍蝦買一送一」、高雄圓山飯店也有「一泊一食升等湖景房」及餐廳優惠，快分享給安排高雄旅遊的球迷們！

圖／高雄福華大飯店提供

高雄福華大飯店即日起至3/7，於旗下餐廳推出了中華隊晉級歡慶加碼活動，以高空賞景著稱「Smile One精緻涮涮鍋」推出波士頓龍蝦買一送一(每桌限優惠一組)；英倫風的「七賢吧」推出生啤酒買一送一；中餐廳「江南春江浙料理」推消費加碼贈活動，凡消費滿2,000元即可免費獲贈一份手工蔥油餅；「珍珠坊廣式料理」則是推出熱銷的組合餐加送季節鮮果盤優惠！

圖／高雄福華大飯店提供

高雄圓山大飯店自即起至2/28祭出限時優惠，凡預訂3月份「Team Taiwan」專案，即可享雙人住宿優惠，一泊一食最低4,300元起，並可免費「升等湖景房」禮遇。

圖／翻攝高雄圓山大飯店臉書

此外，3月份旗下萬壽西餐廳推出每週五晚餐及每週六、日午晚餐，西式自助餐四人同行一人免費(票券與團體不適用）；「萬福中餐廳、大廳咖啡廳、祕境餐酒館」即有單點小吃類消費，即享「台灣金牌啤酒買一送一」優惠(團體不適用)。

圖／取自圓山大飯店官網

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