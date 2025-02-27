228連假出遊快看！ 「8大樂園優惠整理」應援中華隊、12歲以下兒童免費、1798車牌對對碰必追

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

228連假出遊省錢有撇步！ 快來看看，228假期全台8大樂園景點的門票優惠盤點，12歲以下兒童可免費入園、證件對中2或8享折扣，以及最新慶賀中華隊晉級的票價優惠，出發前先看這一篇必收藏！

● 野柳海洋世界

圖／翻攝野柳海洋世界臉書
圖／翻攝野柳海洋世界臉書

慶祝中華隊的勝利，2/26至2/27限時兩天，野柳海洋世界推出兩人同行、第二人門票半價(優惠以價低者計算)；同時，2/28至3/2期間，身分證含「2」或「8」之民眾至野柳海洋世界，現場購票並出示證件，即享優惠票價全票450元、學童票380元！

● 小人國

圖／小人國官網
圖／小人國官網

小人國推228連假優惠，2/28至3/2期間，雙人同行於小人國現場購票只要988元。

六福村

2/28至3/2期間，六福村推出全新數字優惠連動《魷魚遊戲》，包括第一重「六福發票魷點樂」於2/28至3/2期間，持2025年1至3月發票，發票號碼連續三碼符合魷魚遊戲第二季角色玩家編號(1號、120號、222號、390號、456號)，現場購票即享499元入園優惠；第二重「數字魷樂園」專案，身穿含有任意數字號碼的衣物，現場購票可以599元入園。另外，凡設籍桃園、新竹的鄉親，或是身分證開頭為「H、J、O」，憑證件購票即享599元優惠價！

● 劍湖山世界

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

劍湖山世界自2/27起至3/30止，推出車牌對對碰活動，民眾只要車牌號碼含有「1、7、9、8」任一碼，即可享車上每人399元的購票優惠；對中兩碼以上，可享車上每人299元門票優惠！

● 西湖渡假村

圖／取自西湖渡假村臉書
圖／取自西湖渡假村臉書

西湖渡假村於2/28至3/2連假期間，推出12歲以下兒童免費(需搭配成人購票入場)，園區大受好評的動態實境恐龍特展，每日10:30、14:30、16:00三梯次展出，2/28前搶購恐龍特展門票每人399元12歲以下兒童免費，平日加贈恐龍造型爆米花，可兌換至3/2。

● 麗寶樂園渡假區

浪漫的LINE FRIENDS告白主題車廂。圖／麗寶樂園渡假區提供
浪漫的LINE FRIENDS告白主題車廂。圖／麗寶樂園渡假區提供

歡慶中華隊挺進WBC經典賽，麗寶樂園推出限定優惠，2/26、2/27限時2日，憑當日麗寶樂園渡假區消費滿百發票，可享天空之夢摩天輪一般車廂350元、LINE FRIENDS主題車廂雙人450元優惠。

而天空之夢摩天輪應援燈光秀動畫，向台灣英雄們致謝，將持續播放動畫至2/27。

● 義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界提供
圖／義大遊樂世界提供

自2/28至3/2期間，到義大遊樂世界，參加「魔法貳八樂章」推出魔法價，全票1080元，同行第二人只要28元即可入園(需搭配全票原價購票1名）。

●遠雄海洋公園

花蓮遠雄海洋公園2/28至3/2連假門票優惠，凡身分證字號為A、C、F、G、U、V開頭，或設籍台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東的民眾，只要兩人同行，即可享門票5折優惠，只要990元；另，12歲以下兒童更可在搭配一位同行者購買全票全票990元，學童本人享免費入園，另攜至多4名親友同行，每位只需699元。

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