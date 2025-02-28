春日賞櫻攻略》精選台灣「7大櫻花勝地」

【文・KKday旅遊生活誌】

隨著春天的腳步臨近，台灣各地的櫻花陸續綻放，粉嫩花海點綴山林，小編特別精選全台七大絕美賞櫻勝地，帶你一次掌握。不論是陽明山櫻花步道、武陵農場櫻花盛宴、仙境司馬庫斯櫻花季、九族櫻花祭，還是阿里山櫻花秘境，每一處都擁有獨特的櫻花美景。櫻花季期間，熱門景點的住宿與交通經常一位難求，建議提早規劃並預訂行程，捕捉最浪漫的櫻花美景！

陽明山國家公園

（圖片來源：Shutterstock）

說到台北賞櫻景點怎麼能不提到陽明山國家公園呢？陽明山國家公園的佔地廣大，種植的櫻花品種也很多，包含八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等等，因為每種櫻花綻放的時間不同，所以從1月到3月陽明山國家公園內都有不同的櫻花接力盛開，小編會推薦大家到陽明公園、前山公園，或是花卉試驗中心，這些地方除了賞櫻之外，也有其他花卉、植物可以一飽眼福。

另外要提醒大家，因為陽明山國家公園每到櫻花季時都會有交通管制，所以推薦大家多多利用捷運轉公車的方式，或是直接選擇乘坐賞花專車，就可以輕鬆完成台北賞櫻啦！

淡水無極天元宮

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淡水無極天元宮是非常熱門的台北賞櫻景點！淡水無極天元宮每年擁有2波的櫻花季，通常在1月的時候可以到後山欣賞三色櫻，再來就是3月的重頭戲吉野櫻，每到櫻花季總有許多遊客慕名前往，為了因應龐大人潮，還有提供從淡水捷運站到天元宮的接駁車，讓大家能更輕鬆賞櫻。

淡水無極天元宮這個賞櫻景點的特色就是可以看到寺廟與櫻花相稱的美景，5層圓型寶塔的天元宮帶有濃厚的中國風氣，搭配上鮮豔粉色的盛開櫻花，畫面更顯得豐富美麗～如果看膩了白天的櫻花美景，也可以在天色漸黑時前來，捕捉點亮燈火的天元宮，以及隨風飄舞的夜櫻。

司馬庫斯櫻花季

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司馬庫斯是位於新竹尖石深山之中的泰雅族部落，這裡可是全世界最晚通電的部落，原住民文化保留的完整度極高，再加上山中自然美景，觀光客絡繹不絕。

而司馬庫斯最為招牌的季節就是櫻花季啦！司馬庫斯的櫻花季真的會呈現整片粉紅色，沿路都被櫻花圍繞，彷彿置身仙境一般，美不勝收，快門也無法停止。不過也因為非常熱門，司馬庫斯2025櫻花季訂房已於2024年10月開放，如果打算去朝聖一定要提早預訂啊～交通管制資訊也出來了，要前往的朋友要多注意喔！

新竹山上人家

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新竹山上人家位於新竹五峰，從新竹市區到山上人家車程約莫1小時，園區的自然生態十分豐富，每到了櫻花季，整片粉色櫻花更讓園區增添了一份浪漫，走在櫻花大道中，抬頭望向櫻花花海，讓人感到身心療癒。

山上人家除了有提供住宿外，園區內還有森林咖啡館，雖然僅有週六、週日營業，但在咖啡館就能夠欣賞到絕美雲海！周邊還有清泉吊橋、張學良故居等景點，很適合安排一日遊喔！

武陵農場櫻花季

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說到台灣櫻花，不能不提的就是武陵農場了，絕對是台灣最具代表性的賞櫻景點之一啊！身為台中櫻花勝地的武陵農場，櫻花步道長達3公里，有2.1萬株櫻花，10多個品種，每年櫻花季都吸引許多遊客前往參觀，千萬別錯過了其中的主力「粉紅佳人」喔！

3月開始則有吉野櫻、水蜜桃花可看，2020年起武陵農場更首次在官網推出24小時即時影像，讓大家可以掌控花況和天氣狀態，想要賞櫻的人趕快前往這片粉紅色的櫻花森林一探究竟吧！

九族櫻花季

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九族文化村每到2月便會舉辦盛大的「九族櫻花祭」，已經有十餘年以上，如今也成為台灣有名的賞櫻景點。九族文化村園區內共有高達5,000多棵以上的重瓣緋寒櫻、枝垂櫻、九族百重櫻、吉野櫻、富士櫻，以及日月潭環湖的山櫻花可以欣賞。

不只白天有看頭，九族文化村還開放夜間賞櫻活動，可說是全台灣櫻花密度最集中，也最有看頭的賞櫻勝地。九族文化村也會在活動期間舉辦太鼓音樂會、原住民民歌、市集等等活動，是一個寓教於樂，又適合走春的好地方。

阿里山櫻花季

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一直都是台灣最美的景點之一的阿里山，你當然千萬不能錯過它春天的樣貌啦！每逢春天，滿山滿谷的粉嫩櫻花就會在阿里山山谷綻放，阿里山的遊樂區內以吉野櫻、台灣山櫻佔多數，合計起來總共有三千多株！尤其是阿里山經典的小火車與鐵道搭配櫻花林間的模樣，完全殺光眾人的記憶體～

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