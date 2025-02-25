暢玩小人國只要399！秀出「這張卡」即享38折入園 打卡「5大主題區、熱門設施」玩翻整個月
市民專屬福利！小人國3月推出「入園只要399元」優惠，凡持有「桃園市市民卡」即現省651元，下殺38折超划算！暢遊5大主題區，不論是迷你世界還是刺激遊樂設施統統有，直接嗨玩一整天。
小人國3月樂桃桃「入園優惠價399元」，3/3至3/31，於購票時主動出示本人「桃園市市民卡」，經核驗後即享門票優惠價399元（原價1050元）。若未攜帶證件則依現場優惠價購票，據官網公告，3/31前平假日優惠成人票/學生票/學童票690元、幼童票/博愛票490元。
小人國主題樂園內有超過20項室內外遊樂設施，主打「5大主題百座微縮景觀」能夠輕鬆環遊世界，還有唱跳樂舞秀等精彩表演。記得趁著門票優惠，省荷包聰明玩！
小人國主題樂園 3月樂桃桃活動資訊
活動日期：2025/3/3～3/31
優惠內容：活動期間到小人國，於購票時主動出示本人【桃園市市民卡】，經核驗後即享門票優惠價399元（原價1050元）
更多詳情與活動規則以官方公告為準
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