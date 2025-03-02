2025中部炮仗花懶人包！ 5處人氣壯觀花海 帶你看盡橘紅花瀑





當冬日的寒意逐漸褪去，春天悄然降臨，中部地區的炮仗花也迎來最璀璨的時刻！橙紅色的花瀑宛如燃燒的火焰，為大地披上一層喜慶的盛裝，成為冬末春初最美的風景。這次特別為大家整理了2025年最值得一遊的炮仗花景點，無論是想要拍出夢幻美照，還是單純想沉浸在花海的浪漫氛圍中，這篇懶人包絕對是你的最佳指南！





▲圖片來源：IG@dust._journey





│銅鑼炮仗花海公園

│苗栗公館炮仗花古宅

│后科炮仗花

│義德宮旁炮仗花海

│神岡溪頭福德祠炮仗花瀑





銅鑼炮仗花海公園－浪漫花廊與熱鬧喜慶的氛圍





苗栗的【銅鑼炮仗花海公園】到了每年冬末春初，便化身為一片耀眼的橙紅花海，數萬朵炮仗花齊放，彷彿熱烈燃燒的火焰，為整座公園披上喜氣洋洋的色彩。這片壯觀花景在陽光下更顯璀璨，吸引無數遊客駐足欣賞，每一次快門按下，都是一幅絕美畫作。





▲圖片來源：IG@dust._journey





這裡最具代表性的打卡畫面，莫過於那條炮仗花爬滿的拱形步道。層層交織的花藤形成如童話般的紅色隧道，讓人彷彿置身花海仙境。炮仗花的花型類似小鞭炮，象徵著熱情與吉祥，因此當地居民也經常用來裝飾，增添濃厚的年節氛圍。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【銅鑼炮仗花海公園】

賞景地點：苗栗縣銅鑼鄉119縣道





苗栗公館炮仗花古宅－古宅紅磚與橙紅花瀑的絕美融合





隱藏在苗栗公館的鄉間巷弄，一座古宅的紅磚牆上，正上演一場春日限定的花海饗宴！大片炮仗花宛如橙紅瀑布般傾瀉而下，將老宅妝點得如詩如畫，形成一幅獨特的復古風情畫面。這處秘境人潮不多，靜靜漫步其中，感受寧靜的鄉村氛圍，別有一番風味。





▲圖片來源：IG@dust._journey





這裡的炮仗花沿著老宅的磚牆綿延盛放，花藤與紅磚牆交織出濃濃的懷舊氛圍。無論是近拍細緻的花瓣，或是遠景捕捉花瀑與古宅的完美構圖，都能輕鬆拍出具有獨特韻味的照片。趁著花季正盛，快來這裡尋找你的春日時光！





▲圖片來源：IG@dust._journey





【苗栗公館炮仗花古宅】

賞花地點：請直接導航「24.546258064371603, 120.83696345766973」





后科炮仗花－300公尺金橙花瀑，春日限定美景





台中【后科炮仗花】今年雖然稍晚綻放，但盛開後依舊令人驚艷！花牆沿著人行步道綿延約300公尺，層層交疊的炮仗花形成一條壯觀的金橙色隧道，陽光灑落時更顯璀璨。這裡的花海規模雖不算最大，但高密度的花瀑，讓畫面顯得無比壯觀。





▲圖片來源：IG@dust._journey





站在步道上，便能看到滿天的炮仗花垂掛而下，彷彿一場夢幻的「黃金西北雨」！花況正值最佳時刻，來這裡散步、拍照，享受春日暖陽下的美景，無論是親子遊或閨蜜打卡，都能留下最難忘的回憶！





▲圖片來源：IG@dust._journey





【后科炮仗花】

賞花地點：可直接導航「后科炮仗花」（地標：24.287612050115477, 120.73037916132641）





義德宮旁炮仗花海－隱藏版C型花牆，獨特視覺饗宴





后里的【義德宮旁炮仗花海】是一處低調卻驚艷的秘境。炮仗花順著C型彎道盛放，形成獨特的視覺效果，橙紅色的花串在陽光下閃耀，增添滿滿的新春喜氣。這裡的花牆與彎道完美融合，無論徒步賞花或拍攝車景，都能拍出畫報級美照。





▲圖片來源：IG@dust._journey





義德宮附近還有中科崴立櫻花公園，等到櫻花盛開時，能同時欣賞粉色櫻花與橘色炮仗花交織的景色。此外，麗寶樂園、泰安服務區也在短短車程內，適合親子旅遊或美食之旅，安排一趟輕鬆愜意的春日賞花之旅吧！





▲圖片來源：IG@dust._journey





【義德宮旁炮仗花海】

賞花地點：可直接導航「后里義德宮」





神岡溪頭福德祠炮仗花瀑－壯觀花瀑傾瀉而下，宛如春日彩帶





台中神岡的【溪頭福德祠】迎來新興賞花秘境——炮仗花花瀑！大片橙紅花海從山坡傾瀉而下，與福德祠相互輝映，形成壯麗景觀。站在花瀑前，感受花朵隨風搖曳的生命力，讓人瞬間沉浸於大自然的魅力之中。





▲圖片來源：ariel_apple419





這裡不僅適合遠拍花瀑的壯觀景象，近距離取景更能展現炮仗花的細膩與色彩層次。從不同角度探索，無論是側拍陽光透過花瓣的光影，或是廣角捕捉整片花海，都能拍出與眾不同的春日美照。





▲圖片來源：ariel_apple419





【神岡溪頭福德祠炮仗花花瀑】

賞花地點：可直接導航「神岡溪頭福德祠」

停車方式：路邊停車





中部地區的炮仗花正值盛開期，這片熱情奔放的花海，無論在哪個景點，都能帶給你無與倫比的視覺享受。趁著春暖花開，快帶著相機、揪上好友，一起來場最浪漫的賞花之旅吧！





▲圖片來源：IG@dust._journey





延伸閱讀//粉嫩花瀑來襲！朝馬洋紅風鈴木盛開 瞬間躍升夢幻打卡點！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」