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長榮航空第四代豪經艙全新亮相 椅距42英吋業界之最

聯合新聞網／ TTN旅報
長榮航空波音787-9客機的第四代豪華經濟艙座位，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距。 圖／長榮航空 提供
長榮航空波音787-9客機的第四代豪華經濟艙座位，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距。 圖／長榮航空 提供

【文・旅報傳媒】

長榮航空「第四代豪華經濟艙」全新亮相，將「經濟艙升級」進階成「類比商務艙」的規格，並且首度搭載在波音787-9夢幻客機上，全新座椅椅距達42英吋，堪稱同級產品之最，讓旅程不再只是飛行，而是一場舒適的享受。全新豪華經濟艙將率先投入「桃園—雅加達」航線，未來將拓展至慕尼黑、米蘭、維也納直飛航班及舊金山早班機，為旅客打造全新飛行體驗。

長榮航空第四代豪華經濟艙座椅後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅背以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，使後座旅客空間更顯充裕。 圖／長榮航空 提供
長榮航空第四代豪華經濟艙座椅後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅背以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，使後座旅客空間更顯充裕。 圖／長榮航空 提供

全新豪華經濟艙設有28席座位，採2-3-2配置，前後椅距達42英吋，為業界同級產品中最寬敞。座椅採用搖籃式後傾技術，椅墊能同步向前、向上滑，提供高達8英吋的舒適後傾角度，同時確保後座旅客不受壓迫，乘坐體驗更顯寬敞。

娛樂設備方面，長榮航空搭載目前同級最大15.6吋高畫質螢幕，並附有娛樂系統控制器，旅客可輕鬆選擇電影、音樂等多樣化內容。座椅餐桌上設有行動裝置放置架，搭配110V AC插座與USB複合式插座，滿足不同裝置的電力需求。

長榮航空第四代豪華經濟艙座椅設置扶手內側收納空間，另有專屬水瓶架，方便旅客收納和取用隨身物品。 圖／長榮航空 提供
長榮航空第四代豪華經濟艙座椅設置扶手內側收納空間，另有專屬水瓶架，方便旅客收納和取用隨身物品。 圖／長榮航空 提供

私密性則是此次升級的重點之一。座椅兩側新增隱私隔板，搭配專屬閱讀燈，提供更自在的個人空間。頭靠、扶手及腳靠皆以皮革包覆，提升整體質感與舒適度。此外，椅背螢幕下方設有收納空間、專屬水瓶架，方便旅客擺放隨身物品。為提升無障礙服務，走道座位扶手內建特殊設計，方便輪椅旅客進出座位。

長榮航空表示，全新豪華經濟艙的推出，將進一步強化其中長程航線的競爭力，並為追求舒適飛行體驗的旅客提供更具吸引力的選擇。

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