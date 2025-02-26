國籍航空領頭 完美擘劃2025年航旅新商機！短線日本拓點增班 長線歐美競爭升溫

✈️ 航空公司新年度市場佈局 ① 國籍航空

穩健擴展日韓市場 打造亞太轉運樞紐

中華航空

2025年華航以拓展東北亞市場為核心策略，針對國人旅遊熱點日韓地區進一步優化航線布局。

為滿足旅遊與商務需求，上半年新增「高雄－熊本」每週3班，並將「台北－熊本」增至每週5班，實現每週8班直飛熊本，進一步強化兩地交流，除了服務自由行旅客外，也鎖定日益增長的商務客群，使熊本成為連結九州地區的重要樞紐之一。

同時，釜山、鹿兒島、高松等多條航線也進行增班與優化，持續提升旅客便利性。例如，「台北（桃園）－釜山」航班自3/30起增至每週4班；「桃園－鹿兒島」自4/1起增為每週3班；「桃園－高松」自3/31起增至每日1班、廣島改由早班機出發；「高雄－東京」自2/4起由每週10班增加至12班，展現靈活的運能調度能力。

新航點強化樞紐地位 推動永續發展，優化旅客服務

面對日韓旅遊熱潮，華航透過靈活機隊運用與航班滾動式調整，除提供國人便捷的航班服務，也進一步鞏固亞太轉運樞紐地位。同時，持續擴展與優化機隊運能，計劃於2026年完成25架A321neo交付，今年起迎接24架新787機隊，逐步取代舊型機種，增強中長程航線布局；延租A330與737-800以穩定運能，同時啟動15架A350-900客艙升級計畫。

在永續發展方面，華航積極引進低碳高效機型，包括787、A321neo及未來的777-9等，新機型能減少約25%的燃油消耗與碳排放，展現節能效益。作為台灣首家通過SBTi審查並榮獲ESG交通運輸永續金獎的航空公司，華航推動SAF燃油應用及合作計畫，攜手業界邁向2050淨零碳排目標。

在旅客服務方面也不斷精進。透過升級會員系統、優化APP功能，以及提供精緻的機上餐飲與即時優惠產品，持續提升旅客體驗。

（文＝林宥銣）

華航2025年布局3大重點 📝

➊ 主攻日韓市場，增班多條航線。

主攻日韓市場，增班多條航線。 ➋ 強化台灣為亞太轉運樞紐地位。

強化台灣為亞太轉運樞紐地位。 ➌ 引進低碳高效機型，堅持永續發展與服務。

萬博催熱日本 東南亞、長線運力加碼

左起）長榮航空客運營業本部營業部經理游憶雯、經理林耀熙、經理馬瑜光。 圖／莊士賢 攝影

長榮航空

日本2025年有大阪萬博會的加持，旺上加旺，是航空業者佈局的重中之重，今年會著重東北與關西2大區域的深化與調整。將於4月登場的大阪萬博會加溫關西地區旅遊熱度，透過神戶與松山愛媛航線的互補運作，擴大至中國、四國地區的深度行程。4/18起神戶包機開航，搭配每週3班的「松山－愛媛」航線，形成「神神－松松」單點進出與「松神－神松」交叉行程的多元選擇。北陸區域基於總機位有限，鼓勵業者於4～5月積極銷售大阪機位，避免神戶機位開放後影響大阪市場的消化能力。

東北的仙台航線維持每日飛航並以粉萌機執飛，於賞櫻、賞楓與雪季等旺季時段，將適時換大機型（A330-300）以滿足需求。此外，青森航線維持每週3班，提供更靈活的行程安排，除了仙台、青森單點進出，還可以仙台/青森雙點進出，提升東北旅遊可塑性。

東南亞主攻泰國與越南 長線以多元產品吸客

東南亞線積極擴增運能及主攻泰國與越南2大熱門市場。「台北—曼谷」航班BR211自1/15起增至每日1班，目前是全市場飛往曼谷最多班次的航空公司，每週高達32班。因應旅遊需求攀升，峴港航線於4/28~12/31分階段以A333機型取代A321，清邁航線於暑假期間（7/1-8/31）同樣換大機型，提供更多座位。

歐、美、加、澳旅遊持續升溫。北美航線，西雅圖班次增至每週10班，並增加豪華經濟艙服務，吸引更多客群。預計第3季運用部分機位空間較充裕的時段，規劃以洛杉磯航點進出的短天數行程，提供旅客不同選擇。歐洲透過6個航點的靈活運用與中段轉機策略，拓展旅遊廣度與深度。澳洲延續去年熱潮，持續開發長天數與深度旅遊，再搭配廣宣活動、季節限定及話題性行銷，維持市場熱度。

(文＝莊士賢)

長榮2025年布局3大重點 📝

➊ 日本線著重關西與東北地區。

日本線著重關西與東北地區。 ➋ 東南亞聚焦泰、越2大熱門市場。

東南亞聚焦泰、越2大熱門市場。 ➌ 長線多元拓展，靈活運用航網優勢。

擴編留才、補足運能 加開東南北亞新航點

台灣虎航商務長許致遠 圖／廖苡安 攝影

台灣虎航

疫後缺工重創百業，亦使航空業缺人、缺機，造成重大影響。2024年台灣虎航不但在人力編制上持續擴充，整體營運獲利良好也達成留才的正影響，在人機充足的狀況下更可靈活運用隨時調整布局，也能和更多業者一起合作包機，或是旅運需求加開新航點。目前來說，台灣虎航綿密的亞洲航點中，除了定期航班外，包機載客率也都很高，兩者皆穩定成長。

▍ 機隊擴編達17架飛機

台虎機隊組成部分，2025年中將再交2架A320neo新機型，同時再新租2架，整體達到17架，有助於新年度的航點規劃與擴充。台虎目前鎖定亞洲區域航線布局，遍及日、韓、澳門、泰國與越南等地，同時也講究東北亞與東南亞航網的平衡；以市場面而言，更將依據市場需求與脈動優先規劃新航點視為最重要法則。

疫情後，積極布局東南亞航線，如越南峴港、富國島以及泰國普吉島，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，日本部分更高達20個航點。目前已諦下日本旭川、秋田、花卷、福島、新潟、茨城、岡山(台北/高雄)、高知、佐賀、宮崎，以及泰國普吉島12條全台獨飛航線的佳績。

2025亞洲新航點布局包含日本新航點中北海道的帶廣，以及神戶、鳥取與大分。並已取得航權的香港航點也正在研議中，並利用香港延飛新加坡、曼谷與東南亞的計畫。

東南亞新航點布署的狀況，則包含越南芽莊、大叻與胡志明市，以及重啟泰國的曼谷、清邁；同時也計劃新開馬來西亞吉隆坡和檳城兩個航點。

（文＝吳丁江）

台虎2025年布局3大重點 📝

➊ 提高機隊運能，靈活調配航點。

提高機隊運能，靈活調配航點。 ➋ 注重東南亞與東北亞航網平衡。

注重東南亞與東北亞航網平衡。 ➌ 新開航點皆以市場需求與脈動優先規劃。

穩定東北亞 深耕東南亞與北美 聚焦高端服務

（左起）星宇航空客運處東南亞課課長徐健文、東南亞課課長藍義昇、營業部經理曹慧菁、協理賴信如、東北亞二課課長凃雅賢、美洲港澳課課長黃禹軒。 圖／廖苡安 攝影

看好東北亞市場持續暢旺，日本新航線「神戶」已開始銷售，將成為2025年的重要亮點。台北至神戶每週提供3班，並新增台中出發每天1班的服務，預期今年仍能穩定維持亮眼表現。星宇航空2025年銷售重點聚焦於東南亞與北美，並以台北為樞紐，專注於台美航線，鎖定商務與觀光旅客，同時吸引北美與東南亞間的轉機客源，提供便捷且富有競爭力的轉機時間與高品質服務。

銷售策略精準 會員服務再提升

其中，東南亞航點包括越南、泰國、菲律賓等主要城市；北美航網也持續拓展，洛杉磯航線去年12月底已增至每週10班，西雅圖航線預計3月起每天飛航。唯因應機隊調度規劃，台北－檳城航線將自3月底起暫停飛航。

星宇航空營運團隊由資歷豐富的各家航空精英成員組成，與台灣旅遊業夥伴向來保持緊密合作，成為台籍航空最貼近市場的公司。透過數據分析，星宇採取針對市場狀況及淡旺季需求的動態票價管理，並與通路商合作實現1+1大於2的銷售效果。另在COSMILE會員方案，持續優化哩程計畫，強化與國際航空公司如阿拉斯加航空等擴大合作，並爭取加入國際航空聯盟，提升品牌價值與旅客便利性。

秉持提供高端服務的理念，星宇航空1月起攜手國際知名品牌Aesop、THREE與SMILEY，為長程航班的旅客打造全新聯名過夜包，內含洗漱與護膚用品，提供全方位呵護，進一步提升飛行舒適度，另為滿足從台中出發的旅客需求，台中機場GALACTIC Lounge已於1/25正式展開試營運，提供全新且高品質的候機體驗，歡迎旅客到場感受。

(文＝廖苡安)

星宇2025年布局3大重點 📝

➊ 東南亞與北美為2025年銷售主力。

東南亞與北美為2025年銷售主力。 ➋ 優化會員哩程計畫，爭取加入國際型聯盟。

優化會員哩程計畫，爭取加入國際型聯盟。 ➌ 全新品牌聯名過夜包登場，台中GALACTIC Lounge啟用。

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