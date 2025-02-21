巨大橘貓現身！ 貓奴打卡「貓の日」人氣主題超商 「寵物商品4件75折、集章兌換超Q寵物頭套」

全家真的有貓！為了慶祝2/22「貓の日」，全家便利商店推出一系列活動，包含了巨大橘色喵喵主題店、可愛又好吃的萌貓甜點、集章兌換限定喵喵頭套，還有公益捐贈領養等，最新打卡門市也將為您帶來貓奴們的最新地標，喜歡貓咪的朋友們都不能錯過這場貓咪盛宴！

圖／翻攝全家FamilyMart臉書

近日社群平台上熱烈討論的全家康陽店「巨大貓咪佈置」實在太吸引眼球了，以趣味又吸睛的方式，將貓咪主題融入店鋪宣傳中，路過的民眾都不禁驻足拍照打卡，「巨大橘貓咪主題店」成為走過必打卡的新地標！

圖／翻攝全家FamilyMart臉書

全家更貼心地在店內設計了4款「浪愛回家」店舖宣傳海報，透過店舖門上貼上正在追尋家的浪貓，並附上QR code，讓民眾可連結至認養頁面，而超逼真的浪貓真實版貼紙，也在threads社群引起一波熱烈討論，民眾帶著寵物上超商，拍下自家寵物與浪貓海報互動，真實感受到貓咪的可愛魅力。

圖／翻攝全家FamilyMart臉書

圖／翻攝全家FamilyMart臉書

在貓の日活動中，全家還推出了超過百項指定寵物商品任選享優惠，3/4前推「毛孩補貨日」，買2件享79折，買4件享75折；並且每周五六日，更有加碼推出買一送一限量搶券活動，絕對是貓奴們的福利！此外，還有集章活動，單筆滿100元即可獲得1章，集滿指定章數可換取寵物購物金、可愛的貓咪頭套等好福利。

全家「貓の日活動」將持續至3/18，單筆滿100元即可參與公益積分趣活動，並達標即可由全家捐贈貓咪糧食給浪浪協會。邀喵星人一同歡慶，更為社會公益事業盡一份心力！