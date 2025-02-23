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台灣虎航「台北-福島」包機開航慶週年 成台日雙邊經貿、觀光交流最佳空中橋梁

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會津若松城鶴城春天是賞櫻名所。　圖：shutterstock／來源
會津若松城鶴城春天是賞櫻名所。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於日本東北地區的福島，縣內觀光資源豐富，不僅擁有大內宿和會津若松城等歷史文化景點，亦有豬苗代湖、五色沼、蘆之牧溫泉等自然風光。隨著台灣虎航、華泰旅遊攜手推出台北－福島包機直飛航班後，成功為台灣旅客提供前往東北旅遊更便捷的方式，自2024年開航至今也創下卓越的載客成效。

▲（左起）隆祥旅行社董事長高振添伉儷、旅行業品質保障協會監事主席黃文卿、台北市旅行公會理事長駱炫宏、華泰旅遊高雄分公司總經理顏秀鳳、台灣虎航董事長陳漢銘、旅行社聯保聯誼會會長朱永達、華泰旅遊執行董事王志軒、馨樂旅行社總經理許策淵、內門動物學校執行長楊雨璇。　記者-王政介／攝
▲（左起）隆祥旅行社董事長高振添伉儷、旅行業品質保障協會監事主席黃文卿、台北市旅行公會理事長駱炫宏、華泰旅遊高雄分公司總經理顏秀鳳、台灣虎航董事長陳漢銘、旅行社聯保聯誼會會長朱永達、華泰旅遊執行董事王志軒、馨樂旅行社總經理許策淵、內門動物學校執行長楊雨璇。　記者-王政介／攝

▲（左起）華泰旅遊執行董事王志軒、隆祥旅行社董事長高振添、福島縣知事內堀雅雄、台灣虎航董事長陳漢銘。　記者-王政介／攝
▲（左起）華泰旅遊執行董事王志軒、隆祥旅行社董事長高振添、福島縣知事內堀雅雄、台灣虎航董事長陳漢銘。　記者-王政介／攝

▲（前排左起）台灣虎航董事長陳漢銘、福島縣知事內堀雅雄、華泰旅遊執行董事王志軒與嘉賓們一同歡慶台北─福島直飛包機1週年。　記者-王政介／攝
▲（前排左起）台灣虎航董事長陳漢銘、福島縣知事內堀雅雄、華泰旅遊執行董事王志軒與嘉賓們一同歡慶台北─福島直飛包機1週年。　記者-王政介／攝

包機有效帶動出入境旅遊需求 調整航班時間帶推出友善中南部客群 市場需求持續湧現可望帶動新航班登場

作為日本東北南端的旅遊勝地，擁有四季不同風情的福島深獲各國旅客的喜愛，然因為311大地震後，使得當地沉寂一段時間，所幸台灣市場迅速恢復，成為極其重要的客源來源地區。而台灣虎航於2024/01/16的直飛包機，更是一解長達4年無直飛航班的困境，加上可以串聯原有的仙台等航點打造不同點進出的遊程，都加速整體到訪的旅客量成長速度。

隨著開航屆滿週年，台灣虎航、華泰旅遊特別於01/16～01/19舉辦考察團，並於01/17於福島機場舉辦紀念儀式，除了共同見證開航後帶來的卓越成績外，也帶領旅遊同業、媒體深入福島，一起感受在地風光與旅遊魅力。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，福島是東北的門戶，亦是串聯關東與東北的重要城市，因此台灣虎航也將攜手業者，維持每週2班來回航班，並研議推出福島及台灣高雄的直飛航線，希望提供台日雙邊更多元的交流管道。

福島縣知事內堀雅雄指出，截至2024年11月，搭乘台北－福島直飛航班的旅客總數超過27,000人次，許多人藉由便捷的飛航親身體驗福島的魅力，如四季美麗的自然風光、歷史、傳統文化和美味佳餚。未來福島也將繼續致力於入境的引客，與福島出境的拓展，共促雙邊市場共同成長。

▲為了提升能見度，福島縣廳與台灣虎航推出彩繪巴士來吸引市場目光。　圖：華泰旅遊／提供
▲為了提升能見度，福島縣廳與台灣虎航推出彩繪巴士來吸引市場目光。　圖：華泰旅遊／提供

讓直飛開起雙邊交流 打造經貿、觀光天空橋梁

提到推動台北－福島直飛包機的靈魂人物，莫過於華泰旅遊執行董事王志軒，他指出，2023年為了找尋多元的旅遊商機時，曾前往日本東北實地考察，也發現東北眾多知名景點都集中於福島，春可賞櫻、夏可採果、秋季賞楓、冬天滑雪，加上當地雪質好且機場、雪場、飯店之間的距離皆不遠，無疑是台灣民眾或滑雪愛好者的新天堂。

為此，他特別與長期緊密合作的台虎團隊密切研議並前往考察，同時也拜會福島縣廳等單位，共同商議直航啟動合作，最終催生出311地震之後首個定期直飛航班。不過初期飛航狀況並不理想，2024年4～6月份甚至只有5～6成的載客率，然而華泰旅遊秉持著提供穩定航班以利市場加溫的初衷繼續咬牙飛航，最終成功打開整體話題性與能見度，迎來市場榮景。

王志軒也特別強調，不同於包機大多單向由客源市場挹注到目的地，福島為了讓直飛航班細水長流，除了持續強化當地食材檢測等政策，也特別祭出補助措施，只要當地居民搭乘福島直飛航班，便可享有免費辦理護照的優惠，因此造就直飛航班中近2成為日本入境客源所需。於此同時，福島縣廳也積極透過直飛航班的利多，強化在台灣的宣傳，如近期的台北燈會、台灣燈會在桃園等，都能看到福島縣廳的花燈展區。在雙方的共同推動下，台北─福島直飛航班逐漸跳脫純旅遊性質，更朝著觀光、經貿、文化等多元交流的天空橋梁邁進。

▲隨著台北－福島直飛開啟後，不僅便利旅客往返，也帶動經貿、文化等交流，如福島縣廳便特別參加台燈節、於桃園登場的台灣燈會等大型盛事。　圖：華泰旅遊／提供
▲隨著台北－福島直飛開啟後，不僅便利旅客往返，也帶動經貿、文化等交流，如福島縣廳便特別參加台燈節、於桃園登場的台灣燈會等大型盛事。　圖：華泰旅遊／提供

看好中南部市場需求 航班時間更友善

王志軒特別指出，不只北台灣前往日本的需求強勁，近幾年來中、南部出發的客源成長性亦相當可觀，然而過去福島直飛時間帶為早上7點出發，對於中南部客群來說便需要提前1天入住機場附近，相當辛勞。

因此台虎與桃園國際機場積極協商後，未來維持每週二、五的直飛航班，時間將調整到上午10：30出發，讓中南部旅客可以搭乘高鐵輕鬆抵達；回程則是19:10降落台灣，同樣可以順暢銜接返家，提升整體友善服務。未來也可望視市場需求、機隊調度等情況，再添增飛航新選擇，敬請期待。

▲金刀比羅神社主祀航海與交通安全之神「金毘羅大權現」。　記者-王政介／攝
▲金刀比羅神社主祀航海與交通安全之神「金毘羅大權現」。　記者-王政介／攝

▲夏威夷度假飯店提供傳統草裙舞表演，讓遊客感受異國氛圍。　圖：華泰旅遊／提供
▲夏威夷度假飯店提供傳統草裙舞表演，讓遊客感受異國氛圍。　圖：華泰旅遊／提供

▲須賀川特攝中心是特攝影迷的聖地，這裡展示了《超人力霸王》等經典特攝作品的拍攝技術。　記者-王政介／攝
▲須賀川特攝中心是特攝影迷的聖地，這裡展示了《超人力霸王》等經典特攝作品的拍攝技術。　記者-王政介／攝

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