「2025寶可夢快閃見面會」2/23截止 把握機會到千塘國燈區同樂

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圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
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皮卡丘賞燈人潮。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
皮卡丘賞燈人潮。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長周柏吟表示，這次「2025台灣燈會在桃園」，首度與寶可夢合作，在A19「光臨千塘國」燈區規劃卡比獸、皮卡丘，還有燈區限定的寶可夢提燈、寶可夢快閃商店、體驗區等系列活動，自02/07試營運迄今受到許多遊客喜愛。

▲卡比獸賞燈人潮。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲卡比獸賞燈人潮。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局周柏吟局長指出在即日起至02/23規劃驚喜彩蛋－寶可夢快閃見面會，週一至週五 20:00、週六日 15:00、16:00及19:00（遇雨取消）在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，有皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢一同現身，第一場見面會造成轟動，可愛的寶可夢們吸引大小朋友攜家帶眷搭乘高鐵、捷運或自行開車等各種方式從四面八方湧入青埔A19「光臨千塘國」燈區，從15:00瞬間湧入萬人，全日人潮加見面會湧入人潮達到燈會辦理以來的6倍！特別是快閃現場見面的寶可夢們一出場隨即引起大小朋友驚叫並爭相拿出手機拍照，許多遊客表示本次燈會非常童趣、適合親子出遊，一圓寶可夢迷和小朋友們的夢想！

▲親子領取寶可夢小提燈。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲親子領取寶可夢小提燈。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

寶可夢快閃見面會持續到02/23，歡迎把握與寶可夢們合照的機會，但呼籲前來參加見面會的朋友們注意安全，人潮眾多時注意腳下、勿推擠，遵循現場工作人員指引行進，快樂出門平安回家。

▲寶可夢見面會。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲寶可夢見面會。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

A19「光的遊戲場」共有「光臨千塘國」、「活力發光站」、「青春光劇場」、「福光滿意讚」，以及「城市聚光燈」等燈區，賞燈期限正在倒數中，呼籲遊客朋友們把握時間，歡迎來訪合影留念，紀錄「2025台灣燈會」的美好回憶！

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