想換另一半就來這？全台「10大情侶禁地」 小心連月老都幫不了你

情侶止步！小心連月老都幫不了你

浪漫的西洋情人節剛過，隨之而來卻是爆發一波分手潮，不管是滿足不了對方過節的期待，還是在節日時重新審視兩人的感情，這些導火線往往都會讓一段關係走到盡頭。不過，網路上也流傳著許多都市傳說，有不少人會把分手的不幸歸咎於不小心去過情侶禁地之故。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，曾於2024年初調查過情侶10大分手禁地，今年再度調查聲量最高的10大約會禁地，快一起來看看今年的排行榜產生了哪些變化？而這些景點又為何成了情侶間最忌諱的禁地呢？《網路溫度計》一次告訴你！

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

No.10 龍騰斷橋｜苗栗

翻攝官網／苗栗文化觀光旅遊網

龍騰斷橋又名魚藤坪斷橋，在歷經兩次大地震的無情摧殘後，變成如今的歷史殘跡，彷彿遺世獨立般靜靜矗立於秘境山谷中。而這個被時間雕刻出的獨特外觀，還被譽為「台灣鐵路藝術極品」，成為不少情侶約會賞景的好去處。然而，斷橋卻象徵情斷的不祥之意，所以也被冠上約會禁地的惡名，更被網友戲稱想要分手就來這，「龍騰斷橋+1，剛交往去過，現在穩定分手兩年」、「去過，但多年後才分」；不過也有網友跳出來說「分手跟景點沒關，和男友去過龍騰斷橋也沒事啊」、「龍騰斷橋去過兩次，現在已經不是情侶了 而是夫妻。」

地址：苗栗縣三義鄉苗49鄉道

No.9 高屏溪舊鐵橋｜高雄

翻攝官網／ 高雄旅遊網

橋面橫跨高屏溪之上的高屏溪舊鐵橋，是全台唯一一座被列為二級古蹟的鐵道用橋樑，這裡除了能近距離觀賞鐵橋建築之美，一旁還可見呼嘯而過的火車，因此吸引許多遊客特地前來朝聖拍美照。在這次排行榜中，高屏溪舊鐵橋也被列為約會禁地的第九名，傳聞只要情侶一起走過舊鐵橋就會分手，而有人推測這個分手的說法是源於火車之故，當火車疾駛而過時，兩人不得不提高音量說話，此舉就會增加吵架風險而導致分手。網友也紛紛分享心得表示，「帶三任去過都分手，供參」、「去過一次，沒幾天後吵架分手」、「我跟我女友剛交往去過高屏溪舊鐵橋，到現在談婚論嫁了也還沒分手。」

地址：高雄市大樹區旗甲公路21號

No.8 石門十八王公｜新北

翻攝官網／新北市觀光旅遊網

石門的十八王公廟有段感人的故事，相傳清朝同治年間，有17個商人及1隻狗發生船難，乘客全數溺斃，僅狗兒幸運存活，居民將商人合葬於山腳下後，狗兒也以身殉主，大家感其忠舉並將牠合建一塚，以「十八王公」膜拜。而這裡會變成約會禁地，則是謠傳裡頭的「好兄弟」看不慣恩愛放閃的行為，所以會將情侶拆散。對此，網友提出不同意見，「跟女友去過一次，，現在變前任」、「經過幾次後來分手，這樣算嗎」、「跟男友去過十八王公 現在籌備婚禮中。」

地址：新北市石門區乾華里阿里磅1號之1

No.7 行天宮｜台北

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行天宮是全台香火鼎盛的知名廟宇之一，也是北台灣參訪香客最多的廟宇。不過，此處卻被情侶視為禁地之一，有一說是因為裡頭供奉關公，因手上的關刀太銳利，容易不小心斬斷情侶間的緣分；另一說則是行天宮內也有供奉被網友稱作「分手之神」的呂洞賓，據傳呂洞賓因追求不成八仙之中的何仙姑，導致特別嫉妒恩愛情侶，因此才會動手拆散，「我爸媽年輕的時候常去行天宮拜拜也沒事」、「跟某任剛在一起時回去行天宮還願沒多久就分了」、「有跟一個對象去過，拜完不歡而散。」

地址：台北市中山區民權東路二段109號

No.6 天長地久橋｜嘉義

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位於嘉義的天長地久橋是通往阿里山必經之路，分為「天長橋」與「地久橋」，雖然該橋名的命名頗為浪漫，也象徵戀人一生一世的約定，但此處卻是相當有名的情侶禁地。相傳來這要先走「天長」再走「地久」，而且一定要走完兩座橋，兩人感情才會走到天長地久。如果順序不對，或是少走一座，那就有可能會招來分手的噩運。網友表示「天長地久橋去過了 現在已分手」、「跟兩任女朋友去天長地久橋，回來都分手了」、「跟當時的男友走過一次，沒走完，現在他是我孩子的爸。」

地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路173-2號

No.5 新店碧潭吊橋｜新北

翻攝官網／新北市觀光旅遊網

提到情侶禁地，那新店碧潭吊橋絕對榜上有名。據說過去曾有年輕情侶在該處殉情，此後男女朋友一起走吊橋就會產生極高的分手機率，因此關於這個都市傳說就此流傳開來。不過，此傳說也有解方，只要兩人牽緊彼此的手，堅定從頭走到尾且中途不放開，那就能輕鬆化解分手的危機。有許多網友紛紛提出自身的經驗，在網路上引發熱烈討論，「跟我一起去碧潭的那任男朋友隔天就分手了」、「跟前男友去過幾次碧潭吊橋，後來真的分手了」、「剛在一起時去過碧潭，現在穩交第八年，傳說聽聽就好。」

地址：新北市新店區新店路

No.4 情人湖公園｜基隆

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位在大武崙山上的情人湖，與嘉義的天長地久橋命運相似，兩者皆以象徵愛情寓意來取名，卻意外成為情侶避之惟恐不及的禁地。情人湖原名為「五叉碑」，因此處有一大一小湖泊相連，宛如情人相互依偎而得名。該湖也有個都市傳說，謠傳曾有情侶因家人反對，選擇在此處投河自盡，使得此地荒廢多年，不少對情侶來過此處後便分手的傳言也甚囂塵上。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在2023年2月15日，粉專《基隆海嗨 Keelung HiHi》分享一篇8大情侶禁地的圖文，吸引網友紛紛提供自身經驗分享，「跟女友時期的老婆去過情人湖，現在結婚、女兒2隻」、「我會不會是因為一直走情人湖所以才一直單身啊」、「情人湖比起分手，他的都市靈異傳說比較精彩。」

地址：基隆市安樂區基金一路208巷底大武崙山山腰上

No.3 漁人碼頭情人橋｜新北

翻攝官網／新北市觀光旅遊網

漁人碼頭是淡水知名的觀光熱點，橋體為白色的帆船造型，搭配落日餘暉的夕陽美景，營造出浪漫夢幻的約會勝地，成為情侶談情說愛的好去處之一。雖然該處景緻優美，但卻一直流傳著分手的魔咒，據說情侶只要一同過橋就會分手，甚至還有人指出當橋體轉變為綠光時，也切勿直視另一半，否則也會導致分手。網友分享「我跟曖昧對象或是前男友去淡水以後 幾乎完全沒有聯絡也分手了欸！ 算起來有3個」、「兩個人剛在一起沒多久還很擔心迷信 所以堅持走上橋不准把手放開」、「男友是淡水人 漁人碼頭我們都當後花園在散步 目前第五年。」

地址：新北市淡水區觀海路199號

No.2 木柵指南宮｜台北

翻攝官網／臺北旅遊網

有「天下第一靈山」美譽的木柵指南宮，和淡水漁人碼頭情人橋、新店碧潭吊橋被封為雙北情侶三大禁地。指南宮主祀八仙之中的呂洞賓，和第七名的理由相同，據傳情侶只要參拜呂洞賓都難逃分手的命運。然而，也有不少人表示，呂仙祖只會斬斷不適合的戀人，對於正緣的情侶反而會長長久久，因此被認為是考驗真愛的好去處。面對情侶禁地這個傳言，指南宮還在後山特意設置姻緣木棧道、戀人平台、筊杯月娘椅和同心鎖，期望能吸引更多情侶前來參拜，打破分手禁地的迷思。「我跟前男友去過漁人碼頭跟指南宮 結果分手兩次」、「帶兩任去過指南宮，一個分手，現在這個準備結婚」、「去過木柵指南宮， 但是其實傳言是說 不適合的人 呂仙祖才會拆散。 如果緣分很深斬都斬不斷。」

地址：台北市文山區萬壽路115號

No.1 八卦山｜彰化

翻攝官網／彰化旅遊資訊網

每個分手禁地幾乎都流傳著情侶殉情的都市傳說，就連彰化的八卦山大佛也不例外。傳聞有一對相愛的戀人因遭受家人的反對，而在佛前立誓從此怨恨世間情侶，其後於垂耳處上吊尋短，此事被大家口耳相傳後便成了著名的情侶禁地。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在2024年6月26日，Dcard官方在IG上分享全台六個分手禁地，其中八卦山話題最熱，網友於留言處引發論戰，正反兩面意見帶動聲量高峰。「跟每任都去過八卦山，都變前任」、「難怪我被分手是活該，之前常去八卦山大佛」「以前我跟女朋友都是在下課後去八卦山約會的…然後交往7年，結婚15年了」、「去過八卦山大佛、漁人碼頭、青草湖、清大梅園……目前交往第十年。」

地址：彰化縣彰化市溫泉路31號

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◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年02月15日至2025年02月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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