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+17元早餐吃到飽！ 台北福容周年慶 對中「1、7」餐點下殺77折 續住優惠每人1799元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／福容台北一館提供
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證件拿出來！ 福容大飯店台北一館慶祝17周年，以多重好康回饋旅客支持，推出全新續住專案及餐飲折扣優惠。旅客在2月入住可享續住專案，每晚僅需NT$1,799，同時還有免費延遲退房、房型升等等福利。此外，身份證件上有「1」或「7」任兩碼或年齡為17倍數的旅客，更能享受餐飲小吃77折優惠。

圖／福容台北一館提供
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凡於2/28前入住台北福容一館精緻客房(不含早)每晚3,999元，早餐加價「每人只要17元」，立即享田園西餐廳自助早餐乙客(每房最多兩客)，且即日起凡透過官網或電話預訂精緻客房，續住第二或第三晚可享每人每晚以1,799元的優惠價格入住，加碼贈延遲至中午12點退房，且視房況提供免費升等至豪華客房。

圖／福容台北一館提供
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福容台北一館餐廳同步推出17周年美食優惠方案，即日起至12/30止，只要身分證件上含「1」或「7」任兩碼（11、77、17均可），或國曆年齡為17倍數(17、34、51、68、85、102)，即可於指定餐廳享單點餐飲77折優惠，包含主打經典港式飲茶「福粵樓」、提供道地日式料理「順園」、及供應各式輕食咖啡，和適合午後小酌的「大廳酒吧」。

圖／福容台北一館提供
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