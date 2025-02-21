WBC棒球經典賽資格賽開打！ 20家up「美食應援優惠」快追 手搖速食「買一送一」、門票餐點打折必收

WBC世界棒球經典賽資格賽今(21日)開打！ 中華隊將於台北大巨蛋陸續迎戰西班牙、南非與尼加拉瓜球隊，各大連鎖餐飲也紛紛推出相關優惠，超過20家超商.手搖飲料.速食餐廳.飯店應援好康，買一送一、票根優惠統統追起來！

【超商、賣場】

● 7-ELEVEN

7-ELEVEN自即日起至2/28，推出特大杯濃萃美式、拿鐵、厚乳每日限量買6送6，每日限量2萬組；於2/21至2/25推出「替球員加油三支付滿額立折」活動，購買CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定 12大類別商品，結帳金額250元立折25元，滿1,000元立折100元，最高回饋12%！

CITY CAFE自2月19日起推出特大杯濃萃系列與厚乳拿鐵。圖／7-ELEVEN提供

● 全家便利商店

全家便利商店力挺中華隊迎戰，邀請球迷「就一起」集氣響應，在APP「隨買跨店取」限時推出咖啡、霜淇淋「917元」超值優惠，全店指定商品單筆消費滿200元抽75吋電視、點數應援抽簽名球等好禮，更有LINE應援轉轉樂零食折扣與獨家賽事限定，Let’s Café特大杯杯款、FamiCollection茶飲換上與2025年世界棒球資格經典賽的期間限定包裝！

全家Let’s Café換上2025年世界棒球資格經典賽期間限定包裝。圖／全家便利商店提供

● 萊爾富

即日起至3/4，於萊爾富門市購買「來送禮」平台指定咖啡組合，包含Hi café大杯特濃美式咖啡買15杯送10杯，優惠價825元；特濃拿鐵咖啡買15杯送10杯，優惠價975元，即可獲得「愛爾達月票觀賞序號乙組」。

萊爾富門市「來送禮平台」優惠價。圖／萊爾富提供

● OK mart

OK mart於2/21賽事限定，OKCAFE大杯莊園美式/拿鐵、大杯極淬莊園美式/拿鐵門市購買2送2；OKmall雲端商城限定買10送10，再送999點數。

OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵。圖／OKmart提供

● 家樂福

家樂福於2/21至2/24限時4天再加碼會員專屬9折回饋，量販店/線上購物單筆滿2,000元、超市/家速配單筆滿888元，即可享9折現金券回饋；另，3/4前推出多款觀賽助興提神必備零食飲料、沖泡飲品優惠好康買1送1、紅利點數10倍送，包含萬歲牌脆堅果系列、可口可樂、大成香酥雞等飲料、餅乾、堅果、巧克力，冰品與冷凍冷藏商品，指定商品最低獨家優惠6折起。

圖／家樂福

● 愛買

愛買量販即日起至3/4精選520支餅乾、洋芋片、飲料等商品專屬會員價、買1送1優惠！凡會員購買指定DM商品單筆消費每滿100元就享點數5倍送，使用HAPPY GO PAY支付享點數10倍回饋。優惠品相包括品客加勒比海熱情火烤雞、關東流秘製照燒風味新上市，全系列任選2罐特價99元；MM象泰式烤海苔捲系列會員價69元，來自法國的CHOCMOD鹹奶油焦糖牛奶巧克力圓脆片限時特價109元，限量500盒。新東陽脆肉鬆/魚鬆米香，嚴選台東池上米，香酥美味，特價99元。購買沖泡咖啡、茶、早餐穀粉DM商品，單筆滿388元另送40元現金折價券，單筆最高送200元。

WBC資格賽熱血開打，愛買量販全力應援推多款商品優惠。圖／愛買量販提供

● 屈臣氏

屈臣氏打造應援版的棒球裝扮「擁抱活力冠軍熊」系列週邊，自2/22-2/24，會員於全台門市消費折扣後滿666元，能免費獲得屈臣氏與國立故宮博物院聯名的「三寶造型磁鐵組」乙組、另有遊客福利，凡外國旅客於全台屈臣氏單筆消費折扣後滿3,000元，出示護照即可獲贈「漫遊台灣帆布袋」乙個。

漫遊台灣小熊吊飾-冠軍熊。圖／取自屈臣氏官網

【手搖、飲料】

● 星巴克

星巴克於2/21(五)祭出「一起集氣 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一，星冰樂也可享優惠。

圖／星巴克官網

● COMEBUY

COMEBUY自2/24至2/28連續五天，指定於Uber Eats外送平台上，點購玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶享同品項「買1送1」優惠；其它無串接平台門市推2/24指定飲品買1送1，單筆最高限購2組，數量有限，售完為止。

圖／COMEBUY提供

● CoCo都可

CoCo都可幫熱血應援棒球迷，於兩大外送平台放送飲料優惠，即日起至2/25，Uber Eats推21歲輕檸烏龍(L)、芒裡偷閒奇亞籽(L)買一送一；即日起至3/4，foodpanda推四季春青茶(L)、3Q奶茶(L)也買一送一。

圖／CoCo都可提供

●85℃

85℃推線上領券開喝「中杯特皮Q奶茶」買一送一！即日起至2/23，於85APP換點數中領取票券，至門市開啟QR碼兌換（離島門市不適用），總發券數5000份，數量有限，領完為止，兌換時間至3/16。

圖／85℃提供

● 康青龍

即日起至2/25，康青龍於Uber Eats外送平台，點得到桂花御香烏龍、蜜香仙草蜜、御香烏龍青茶、大吉嶺紅茶「買一送一」優惠。

圖／康青龍提供

【速食、餐廳】

● 肯德基

看棒球就要配炸雞，肯德基限時7天推出應援優惠，主推「應援激省桶」6塊雞+4顆蛋撻，優惠價399元；還有個人餐「2塊雞+蛋撻+無糖茉莉綠茶」139元超划算，以及限定優惠「上校雞塊、雙色轉轉QQ球」買一送一！

「肯德基」限時推出應援優惠代碼，可享咔啦脆雞、原味蛋撻優惠。圖/肯德基提供

● 必勝客

必勝客即日起推999元起「WBC祝必勝套餐」，內容包含大比薩2個+1份指定拼盤。另，2/25前在PK APP訂購「WBC祝必勝套餐」或「一公尺派對盒」，就有機會抽中一年份大比薩！

圖／必勝客提供

● 漢堡王

即日起至2/23，漢堡王推出4款「WBC QQ餐」，99元爽吃2款單人套餐「西部小華堡＋黃金QQ球＋小杯飲料」、「經典脆雞堡＋黃金QQ球＋小杯飲料」；189元開吃2款雙人套餐「西部小華堡＋BBQ培根牛肉堡＋2份黃金QQ球＋2杯小杯飲料」、或「花生培根脆雞堡＋雙層火烤牛肉堡＋2份黃金QQ球＋2杯小杯飲料」。

圖／漢堡王提供

● bb.q CHICKEN

於2/21起至2/23，bb.q CHICKEN首波推期間限定「經典賽應援餐第2件半價」，內含調味去骨炸雞8塊、甜心QQ球、炸薯條及汽水1罐，2組特價464元；自2/24起至2/26加碼推出「調味去骨炸雞第2件半價」，包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉等4口味任選，2組特價554元。

圖／bb.q CHICKEN提供

● 21Plus

即日起至3/11，凡至21Plus門市即可享有指定餐組7折優惠，購買「21香草烤半雞配21香草烤雞腿」，優惠價287元，或單人獨享「21香草烤雞腿配香脆炸雞」，優惠價140元。

圖／21Plus提供

● 繼光香香雞

即日起至3/2，繼光香香雞也推出2款WBC應援套餐，「一擊棒香雞應援餐」219元優惠，吃得到香酥大腿排＋墨魚甜不辣＋經典芝麻球；「豪華海陸三拼香雞應援餐」308元優惠，則有大份香香炸雞＋中份阿根廷魷魚＋蒜脆杏鮑菇。另，自2/22至2/24、3/2至3/3指定日期內，至全台繼光香香雞門市消費，可享「甜心地瓜球買一送一」。

圖／繼光香香雞提供

● 開元餐飲集團

迎接賽事開打，開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，不僅全程轉播賽事，部分餐廳還會延長營業時間，並且，只要台灣隊出賽場次每得1分，全系列酒水品項即折扣5%，並採取「累計無上限形式」，得1分折扣5%、得2分折扣10%，以此類推。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美式餐廳品牌TGI FRIDAYS宣布3月份全台推出碳烤豬肋排「買一送一」優惠。圖／開展餐飲集團提供

開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，大手筆祭出「得分優惠」，得1分全酒類品項折5%。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

● 伊勢路勝勢日式豬排

伊勢路勝勢日式豬排大巨蛋分店，自2/21至2/23連3天，推出來店內用消費就送「Remedy 澳式精釀康普茶」1瓶，另加贈下回使用的「黃金脆薯兌換券」1張。

圖／伊勢路勝勢日式豬排提供

● 福勝亭

連鎖餐廳「福勝亭」自即日起至2/27前，出示活動畫面即可享買「開運豬排定食+胡麻玉米筍*1+和風豆腐*1+飲料*2」，免費贈「鮮嫩炸雞柳定食」乙份，總價只要399元。

活動期間至福勝亭出示此截圖畫面即享該優惠。圖／福勝亭提供

● 三商餐飲集團

三商餐飲旗下品牌特別推出WBC期間限定優惠，自2/21至2/23，進入三商美食APP「好康優惠專區」領取優惠券，即可享多款人氣餐點第二件半價的超值折扣，優惠券兌換期限至2/28止。

圖／三商餐飲提供

．「三商巧福」：紅燒排骨飯+現燙青菜原價360元，特價兩套只要270元

．「拿坡里披薩炸雞」：Mini披薩+兩塊炸雞+迷你瓶飲料，兩套只要343元

．「三商鮮五丼」：咖哩唐揚雞丼+蒜味時蔬+杯裝飲料，兩套只要343元

．「巧福 PLUS 」：蔥油拌麵+肉燥佐時蔬+古早味紅茶原價310元，兩套只要232元

● 六福萬怡敘日全日餐廳

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳響，自即起至2月底推出「門票用餐優惠」，凡出示2025台韓國際交流熱身賽或WBCQ經典賽資格賽門票，於平日午晚餐用餐均享成人優惠價999元，若假日用餐則享優惠價1,299元，再免收一成服務費！

圖／台北六福萬怡酒店提供

● 金色三麥

自2/21至2/25期間，穿任一「棒球衣」到金色三麥門市，內用杯裝精釀啤酒享買1送1；公布晉級預賽24小時內，來店內用每人免費招待1杯精釀啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康