星宇航空「台中GALACTIC Lounge」貴賓室正式啟用！聯名7-11、酷聖石推冰淇淋

隨著航點與旅客數量增加，星宇航空正式宣布於台中國際機場設立全台第3間機場貴賓室——「台中GALACTIC Lounge」，攜手頂粵吉品餐廳及台中日月千禧酒店，提供尊榮級機場服務！

圖／星宇航空提供

星宇航空持續拓展航網，自2024年3月底開闢台中航線以來，計劃於2025年夏季派駐第3架飛機，同時於4月開通台北、台中直飛神戶航線，成為首家提供該航線的國籍航空，星宇不斷升級，值得期待。

圖／星宇航空提供

此次新的貴賓室位於機場出境層3樓，設計靈感融合航廈內雲層及羽翼元素，再配上候鳥遷徙的概念，象徵飛機如「鐵鳥」般能安全載著旅客遨遊世界。貴賓室內設有21個座位，提供手提行李置物櫃、免費Wi-Fi與充電插座，為中台灣旅客打造更舒適的候機體驗。

此外，星宇航空與7-ELEVEN酷聖石複合店聯名推出紅絲絨系列冰品，2025年2月19日至4月1日限定販售。「紅絲絨甜心派冰淇淋」結合焦糖蓮花餅乾，完美融合濃郁可可、莓果與焦糖肉桂香氣；「紅絲絨可可莓果酷聖霜淇淋」則以經典香奶為基底，帶來絲滑濃醇的奢華口感，為旅客增添甜美驚喜。

圖／星宇航空提供

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