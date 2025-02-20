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花控注意！ 福壽山農場「櫻花大遲到」活動延期、南投6000坪「麝香木花海」最佳花期快朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書、福壽山農場FushoushanFarm臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書、福壽山農場FushoushanFarm臉書

花控追花注意了！ 受到日前一波波寒流來襲的影響，福壽山農場宣布影響「櫻花」花開狀況，將原預定的賞櫻活動進行延期；而南投知名的「麝香木花海」，則是公開2025年度的最新花期，加上園區擴大至6000坪的好消息，賞花控們快筆記安排追花一波了！

福壽山農場千櫻園2024資料照。圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm臉書
福壽山農場千櫻園2024資料照。圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm臉書

◎福壽山農場「賞櫻活動」延期、「千櫻園」最佳開園賞花期必看

位於台中和平山區的福壽山農場宣布，受寒流影響櫻花綻放未達預期，原訂於2/22舉行的「2025櫻為幸福品茗茶會」，但因花況未達預期，活動延期至3/8舉行。

圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm臉書
圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm臉書

福壽山農場千櫻園於2/14開園，占地約8公頃，有超過6000棵櫻花樹，包含3000棵富士櫻。今年因天氣較冷晚，櫻花也較晚綻放。最新花況消息顯示，2/13山櫻花已盛開，賞花者可以參考福壽山內的櫻花觀賞日期行表程，或至官方臉書「福壽山農場FushoushanFarm」了解即時情報。

圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm臉書
圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm臉書

◎全台最大6000坪「麝香木花海」秘境 迎來超夢幻2025最佳開花期必追

免飛出國，台灣就有媲美日韓的夢幻春季美景！南投「瑰蜜甜心玫瑰園」擁全台最大麝香木花海，已成為中部人走春賞花秘境，2025年度花期正式公開！

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

「瑰蜜甜心玫瑰園」園區公開2025年度花期為2/22~3/25，共32天，2/22開幕當天預計會開花5成，園區建議2/28後來才能看到滿開景色。

今年園區擴大成近6000坪，除了遊客能遊賞「全台最大麝香木花海」，沉浸在毛茸茸的粉色花海中，幸運的話，有機會看到黃花風鈴木、麝香木、許願藤交織出「黃粉紫」絕美畫面，想朝聖的人快快做好筆記！

圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書
圖／翻攝瑰蜜甜心玫瑰園臉書

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