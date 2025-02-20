修杰楷訂房莫名被取消　「會員帳號停用封鎖」暴氣

修杰楷19日突然在IG怒控某訂房網，稱訂房紀錄無故遭取消，他給了所有個資驗證，最後連會員帳號都被封鎖，暴氣陳述後寫道：「以後我會在別的訂房網站。」

修杰楷難掩怒氣，也慶幸「好險」有注意到，否則到了飯店才發現訂單被取消，但取消就算了，會員帳號為何被「永遠封鎖」？而他不忘提醒大家，這麼一來。過去累積的會員等級也全都沒了。對此修杰楷的經紀人表示，就是跟他限動發的內容差不多，後續booking有與他聯繫，會查查看被停用帳號是否有機會取回。 修杰楷怒控訂房網站放鳥且處理不當。圖／摘自IG