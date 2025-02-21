2025「白沙屯、大甲媽祖」文化體驗行程！雄獅旅遊送專屬結緣品及紀念證書、領隊帶路輕鬆朝聖
台灣每年農曆三月迎來媽祖繞境盛事，吸引超過百萬信眾共襄盛舉，已成為最具代表性的朝聖之旅。雄獅旅遊觀察旅客因媽祖繞境交通不便、行程規劃困難、路線不熟悉以及體力考量等因素卻步，因此特別推出「媽祖文化」專屬行程，涵蓋大甲媽祖繞境與白沙屯媽祖進香兩大路線！
雄獅旅遊「媽祖文化」體驗行程由受過專業文化培訓的領隊親自帶領、並以雙點上下車方式減輕體力負擔，同時隨團贈送結緣品與獨家紀念證書，讓旅客輕鬆參與媽祖文化盛會。行程自推出以來廣受迴響，2025年預購訂單已超過九成，顯示結合文化信仰的旅遊行程深受旅客青睞。
雄獅特別規劃遶境專屬行程，參與宗教盛事並輕鬆體驗沿途風光。圖片來源｜雄獅旅遊提供
2025大甲媽祖繞境行程
大甲媽祖繞境為全球三大宗教盛事之一，雄獅特別規劃遶境專屬行程，讓旅客除了參與宗教盛事外，也能輕鬆體驗沿途風光與地方文化。
遊程方面，以分段遶境路線及天數設計相關行程，推薦「大甲媽祖西螺一日」規劃欣賞蜀葵花海美景，並跟隨媽祖徒步西螺路段，夜晚體驗廟會夜市感受節慶氛圍，每人999元起；「大甲媽祖新港二日」，規劃在新港路段徒步隨行媽祖遶境，夜晚以養生足浴放鬆身心，每人2,599元起。
大甲媽祖繞境為全球三大宗教盛事之一。圖片來源｜雄獅旅遊提供
2025白沙屯媽祖傳統進香行程
白沙屯媽祖傳統進香活動，獨特之處在於沒有固定的行進路線與停駐點，隊伍會依媽祖鑾轎的指引前進，是台灣最特殊的進香隊伍之一。
白沙屯媽祖傳統進香活動，沒有固定的行進路線與停駐點，隊伍會依媽祖鑾轎的指引前進，是台灣最特殊的進香隊伍之一。圖片來源｜雄獅旅遊提供
2025 年的進香活動為期 10 天 9 夜，雄獅規劃旅客可依自身時間與路線安排參與一日遊或二日遊，每人 899 元起。
此外，白沙屯媽祖進香活動今年預計在 37 小時內抵達北港朝天宮，雄獅首度推出市場獨家包裝高鐵來回搭配媽祖進香一日行程，讓旅客能快速往返，親身感受媽祖信仰的虔誠氛圍，每人 3,300 元起。
欣傳媒 by林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302864
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