金橘花海免費拍！ 中南部８大春日「炮仗花」精選美景 「百尺炮仗花牆、橘紅喜氣花廊」延綿爆開

春日最夯花景追起來！ 苗栗、台中、雲林、嘉義等隱藏版「炮仗花海美景」，正蠢蠢欲動盛開中，udn小編幫大家盤點「中南部８處炮仗花熱點」，其中包含部落客玉米熱心帶路的整理資訊，一同邀花仙子們快筆記一系列絕佳景點，來一趟拍好拍滿的春日小旅行吧！

◎苗栗 公館尖山村

苗栗公館尖山村-老宅炮仗花。圖／IG@double.leo.tw授權

老宅就是如此迷人，公館尖山村這一座「炮仗花古厝」，成為網紅新打卡小祕境了，目前開得還不夠多，但已可以想像老宅炮仗花魅力，滿開會有多美！

地點：苗栗公館鄉尖山村13鄰338之1號斜對面

◎苗栗 後龍五德宮

苗栗後龍五德宮。圖／IG@pierrehuang授權

位於後龍的「五德宮」有紅色的磚牆搭配茂密的橘色花海瀑布，花朵爭豔超吸睛，親民景點鄰近交流道又好停車，超適合快閃賞花打卡。

地點：苗栗縣後龍鎮頂浮尾55號

◎台中 后科路

台中后科路。圖／IG@bruce570318授權

位於台中后里區后科路一段與星科路交叉口，有著一段綿延數百公尺的炮仗花牆，漫步其中，彷彿有一種被炮仗花瀑包圍的浪漫感受。

地點：台中市后里區星科路101號（正隆股份有限公司）

◎彰化 社頭舊庄社公園

社頭舊庄社公園。圖／IG@double.leo.tw授權

彰化社頭的社區公園中，有著壯觀炮仗花海「炮仗花涼亭」，滿開時光彩耀眼的金黃色花瀑會垂掛下來，遠遠看過去，宛如金黃瀑布傾瀉而下般美麗。

地址：彰化縣社頭鄉忠孝一路37-53號

◎雲林 麥寮鎮東宮

圖／IG@double.leo.tw授權

圖／IG@bruce570318授權

位在麥寮鎮東宮對面的炮仗花廢墟再度滿開了，壯觀花況搭配反差廢墟，一點也不違合，超狂超美景色必得走訪看看。更棒的是，附近還有麥寮國小積木公園可以到拍小叮噹。

麥寮鎮東宮對面的廢墟炮仗花，鄰近積木公園。圖／IG@bruce570318授權

地點：雲林縣麥寮鄉中山路43號（鎮東宮對面）

◎嘉義 農業試驗所

嘉義農業試驗所。圖／IG@double.leo.tw授權

花比人高的美景，每年都要拍！位於嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺的絕美橘色花海綿延中，橘色花海景色絕美讓人驚豔！

地點：嘉義市東區民權路2號

◎嘉義 新港157縣道

嘉義新港157縣道。圖／IG@bruce570318授權

位於嘉義新港的安和村157縣道上，位於民宅外面就有一排超好拍、小而美的炮仗花牆，用路人經過隨手一拍就是美好風景。

地點：嘉義新港鄉安和村157縣道

◎嘉義 阿漢的家民宿

嘉義阿漢的家民宿。圖／IG@hsingfang20授權

路過別錯過！位在瑞里阿漢的家民宿牆邊種植一整排的炮仗花，超高的滿開花牆壯觀度爆表，搭上光影不同深淺的花色，氛圍感十分飽滿。須注意的是，民眾切勿隨意進入民宿，拍攝時多加小心路邊車輛。

地點：嘉義縣梅山鄉瑞里村79號