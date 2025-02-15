2025首檔大促銷！ AirAsia亞航「0元機票」12點開搶　加購行李、機上餐飲8折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／AirAsia提供
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12點開搶！亞洲低成本航空0元機票優惠重磅回歸，AirAsia2025年第一檔大促銷即將開跑，此回將會提供超過1,500萬張優惠機位，此外，AirAsia將於2/15、2/16於華山1914文化創意園區華山劇場舉辦「AirAsia 0元機票嘉年華」活動，玩遊戲闖關有機會獲得AirAsia台北出發直飛機票！

圖／AirAsia提供
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AirAsia迎新開春第一檔大促銷，「0元機票」活動將自2/15當天中午12:00開搶至2/23止，推出台北直飛沙巴(亞庇)、吉隆坡，高雄直飛曼谷(廊曼)最低單程未稅0元起的驚喜優惠，而大阪、沖繩、曼谷、清邁也推出單程未稅1,080元起，包含台北飛大阪單程未稅價2,190元起、高雄飛東京單程未稅2,888元起，適用旅行期間為2025/7/1至2026/6/15。

圖／AirAsia提供
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AirAsia也有實體大促銷，在2/15、2/16於華山1914文化創意園區華山劇場，舉辦「AirAsia 0元機票嘉年華」與粉絲們見面，現場有空服員熱舞表演、機上飲品體驗等，參加遊戲闖關還有機會把台北直飛大阪、沖繩、曼谷、清邁、吉隆坡、馬尼拉、沙巴等，共14張來回機票有機會帶回家！

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