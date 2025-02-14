3月插旗台北！ 《哈利波特》海外首間常設店 將落腳LaLaport南港 開幕資訊曝光

不用出國就能買到魔法世界周邊！ 日本知名哈利波特周邊專賣店「魔法之地」(Harry Potter - Mahou Dokoro)將於三月在台北LaLaport南港插旗，成為海外首間常設店，讓台灣人不用飛出國，也能深度沈浸在魔法世界！

圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網

「Harry Potter - Mahou Dokoro」專門為熱愛《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列粉絲們打造的專賣店，自1997年以來，一直是哈利波特粉絲的朝聖地，販售各式官方授權的商品，從魔杖、長袍到首飾盲盒系列，讓人能更貼近電影中的魔法世界。

圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網

自2022年6月在東京開設首家實體店後廣受好評，近期宣布將在2025年登陸台灣，位於台北市Mitsui Shopping Park LaLaport南港1樓，為無數哈利波特粉絲有機會找到屬於自己的魔法小物，更貼近魔法世界的新體驗。

圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網

圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網

此次進駐台北的「Harry Potter - Mahou Dokoro」店鋪設計風格將延續日本店鋪，營造出幽靈神秘的氛圍，精心挑選的商品和精緻的裝潢設計，將帶給台灣粉絲一場前所未有的魔法奇幻之旅。