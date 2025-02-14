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全台首間7-ELEVEN「三麗鷗綠色主題店」台南開幕！6款限定商品萌翻天

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／7-11提供
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三麗鷗粉絲要瘋掉了！全台首間7-ELEVEN「三麗鷗綠色主題店」於台南夏都門市盛大登場，吸引眾多粉絲前往朝聖。店內以湖水綠色為主題色調，搭配Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂及大耳狗喜拿等6位三麗鷗人氣明星全新造型，呈現出可愛又清新的氛圍。不僅如此，店內更推出6款限定商品，包括飲料杯、購物袋、摺疊鏡、玩偶等，讓粉絲們愛不釋手。

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「三麗鷗綠色主題店」以湖水綠色及環保概念打造，將台南夏都門市全面改造成充滿童趣的拍照景點。每一角落都可以發現三麗鷗角色的蹤影，甚至連天花板上都有美樂蒂與Hello Kitty的大型燈箱設計，宛如置身於夢幻童話世界。更特別的是，角色們穿上專屬的新裝，搭配企鵝、北極熊、花朵、樹苗等綠色系元素，整體氛圍可愛滿分，吸引不少粉絲爭相拍照打卡。

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此外，店內設置的主題櫃也備受矚目，布丁狗與Hello Kitty坐鎮其中，展售多款限定商品。包括環保飲料杯提袋、環保小提袋、環保托特包、環保折疊鏡等實用又可愛的小物，充分展現三麗鷗品牌魅力。更有各式周邊新品上架，讓粉絲們目不暇給，紛紛搶購收藏。

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這次7-ELEVEN與三麗鷗攜手打造的「綠色主題店」，不僅充滿創意，更傳達環保理念，引發話題熱潮。想體驗夢幻可愛的拍照場景，或是搶購限量周邊商品的粉絲，絕對不能錯過這間期間限定的打卡勝地。

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