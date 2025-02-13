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證件秀出來！ 飯店Buffet推「餐飲旅館同業」新春優惠 君悅凱菲屋打8折、和逸飯店只要800元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台北君悅酒店、COZZI Blu和逸飯店桃園館皆祭出證件優惠！圖／君悅酒店、國泰飯店觀光事業提供
台北君悅酒店、COZZI Blu和逸飯店桃園館皆祭出證件優惠！圖／君悅酒店、國泰飯店觀光事業提供

Buffet控必追！ 飯店自助餐廳Buffet美食紛紛推出年後優惠，像是台北君悅酒店的凱菲屋及彩日本料理兩家自助餐廳，就針對「餐飲、旅館」兩大同業推出新春優惠折扣；另外，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館的逸．市集自助餐廳，也祭出「居住市民或就學者」優惠，快來品嘗豐富料理，享受折扣優惠！

凱菲屋 圖片來源/ 台北君悅酒店官網
凱菲屋 圖片來源/ 台北君悅酒店官網

台北君悅酒店館內的凱菲屋、彩日本料理，自即日起至3/31推出新春優惠！只要出示證件，「餐飲、旅館同業」可享8折優惠，一般民眾線上訂位並預付訂金500元，可享85折優惠！

「凱菲屋」提供多種風味料理，包括中式、印、日、大馬等料理，還有自助燒烤區；而「彩日本料理」則以和風料理吃到飽聞名，包括生魚片、季節烤魚等美饌。只要於平日用餐時出示識別工作證件，即可享有午餐、下午茶、晚餐的8折優惠價。

台北君悅酒店凱菲屋旅展重磅推61折起餐券優惠。台北君悅／提供
台北君悅酒店凱菲屋旅展重磅推61折起餐券優惠。台北君悅／提供

台北君悅自助餐券，旅展首日大開紅盤。圖為彩日本料理。圖/台北君悅提供
台北君悅自助餐券，旅展首日大開紅盤。圖為彩日本料理。圖/台北君悅提供

而COZZI Blu和逸飯店‧桃園館的旗下餐廳「Cozzi Market逸．市集」吃到飽自助百匯餐廳，也在冬日祭出誘人餐桌優惠，於2/27前，凡持桃園市民卡或於桃園居住、就業、就學證明者，周一至周四平日的午餐/晚餐、週五午餐，可享有每客特價800元，原價1180元。

Cozzi Market逸‧市集。圖／國泰飯店觀光提供
Cozzi Market逸‧市集。圖／國泰飯店觀光提供

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台北君悅 吃到飽 和逸飯店 市集 酒店

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