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「龜山島」登島體驗重新啟航！每日限量1800人，挑戰401高地仙境美景

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
每年4月～9月氣候溫暖，是龜山島旅遊好時節。　圖／東北角管理處提供
每年4月～9月氣候溫暖，是龜山島旅遊好時節。　圖／東北角管理處提供

被《WHEN ON EARTH》譽為全球最酷小島之一的龜山島，登島即將在今年3月重磅回歸！，讓冒險者一睹夢幻牛奶海及龜首潭的絕美全景。這座小島不僅以壯麗自然風光著稱，更擁有豐富的人文古蹟與多樣生態，等你親自探訪！

圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
圖／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

風情萬種的生態與古蹟之旅

龜山島雖小，卻蘊藏無數驚喜。環湖步道沿途有「生命之泉」之稱的冷泉，還能欣賞全台唯一的原生蒲葵林及多樣動植物生態。喜愛歷史文化的旅客，不妨一訪島上唯一的信仰中心——普陀巖，寺內供奉觀世音菩薩，並可遠眺龜尾湖畔屹立的乘龍觀音像。此外，毛柿步道上的巨樹被當地人稱為神樹，見證了島嶼歲月；「島孤人不孤」地標更是熱門打卡點，別錯過捕捉美照的好機會！

每年3月至11月可選擇龜山島旅遊，感受海洋生態魅力。　圖／shutterstock來源
每年3月至11月可選擇龜山島旅遊，感受海洋生態魅力。　圖／shutterstock來源

挑戰401高地，極致視野盡收眼底

每日限量1800人登島，最具挑戰性的「401高地」更僅限100個名額。想要體驗更高層次的登島之旅，絕對不能錯過總長約1300公尺、1706階石階步道，直達海拔401公尺的「401高地」。登頂後，龜山島全貌、夢幻牛奶海及龜首潭盡收眼底，彷彿置身仙境。由於名額限量，每日僅100人能夠攀登此制高點，想挑戰極致美景的旅客，記得提前網路報名！

圖／摘自交通部觀光署官網
圖／摘自交通部觀光署官網

登島須知，提前規劃不踩雷

龜山島實行總量管制，登島及401高地名額需透過網路報名，每週三則為學術單位專用，遊客無法申請。準備好探索這座風情萬種的小島了嗎？趕快訂好名額，踏上這場自然與歷史交織的奇幻旅程吧！

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