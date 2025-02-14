搭「維京伊敦號」航向新視界　開箱日本海域「隱藏版玩法」

【文・莊士賢】

還以為遊輪旅行就是躺平度假、吃好吃滿？那是還沒遇上維京遊輪的伊敦號，這艘專為成人設計的北歐風遊輪，不只提供高品質服務，還帶來最Chill的航海體驗，讓旅人優雅地徜徉於日本海域，解鎖一連串隱藏版秘境。伊敦號跳脫傳統遊輪行程，帶領旅人探訪大型遊輪不易抵達的秘境美景，如五島、宮崎細島港、高知宿毛港等，讓旅程更具探索感。不論是熱愛深度旅行的玩家，還是已經去過日本N次的旅人，這趟航程都能顛覆既有想像，發掘不一樣的日本風情。來吧，跟著伊敦號一起航向新視界，開啟一場充滿驚喜的海上冒險。

行程地圖

⛴️ 維京遊輪伊敦號 一二三事…… ⛴️ 總噸位 47,800噸 載客數 930人 艙房數 465間 甲板 9層 船員數 482人 建造年份 2017年 日本啟航 2024年11月首度以日本地區為母港啟航 設計風格 北歐極簡風 獨具特色 船上沒賭場、沒小孩、全陽台艙房

🛳️ 韓國釜山港 高空挑戰與海岸浪漫

釜山，這座充滿活力的海港城市，以悠閒的海岸氛圍與多元景點，成為旅遊清單上的必訪之地。釜山新地標—位於海雲臺的百層觀景台「X the SKY」，是旅人Must Do之一，登上高度逾400公尺的觀景台，不僅能俯瞰廣安大橋、釜山港大橋等標誌性景點，還有挑戰膽量的透明地板步道。這兒還有號稱全球最高的星巴克，夕陽時分，品嚐咖啡兼賞景，浪漫度滿分。

【左圖】從X the Sky觀景台俯瞰釜山【右圖】海東龍宮寺

近年來備受青睞的海雲台海岸列車之旅亦是不容錯過，乘坐復古的海岸觀光列車，或搭上可俯瞰海景的天空艙，伴隨海風緩緩前行，沿途欣賞海岸風光之美。最後，不妨前往壯麗的海東龍宮寺。這座依山傍海的寺廟，以百餘階石階通往日出岩為特色，壯觀的觀音大佛更是吸睛亮點，宗教與自然的交融美景令人嘆為觀止。

🛳️ 熊本八代港 和熊本熊一起玩翻

來到熊本，熊本熊的超萌魅力從不讓人失望。位於八代港國際碼頭區的熊本熊公園是萌趣的夢幻天地，一踏入公園，數十隻各種姿態的熊本熊讓人目不暇給，其中6公尺高的巨型熊本熊更是打卡必備。漫步園內，還能看到逗趣的合唱團、12生肖熊本熊，來到這別忘了拍一張跟熊本熊的趣味合影。

【左圖】熊本熊【右圖】熊本城是旅人熱門拍照點。

美得像幅畫的水前寺成趣園是經典日式庭園，湧泉造景、小山丘和池塘宛令人陶醉其間。推薦品茗抹茶搭配和菓子，坐在庭園裡靜靜發呆，光是看著滿眼的綠意和假山，就覺得身心舒暢。

最後當然不能錯過熊本的驕傲—熊本城，這座歷經地震後重建的名城，不僅是「復興的象徵」，更是打卡勝地。站在堅固的天守閣俯瞰城下美景，彷彿穿越回江戶時代。腳下的櫻花馬場城彩苑還有超多在地美食，保證讓味蕾大呼過癮。

🛳️ 長崎港 異國風情滿點港城

長崎在昔日的鎖國時代，是日本少數與國外貿易、通商的港口城市，也因此，相對於很多日本城鎮，長崎西化程度較深，當地的建築、文化蘊含異國風情，亦是其特色魅力，名列世界遺產的哥拉巴園以及鄰近的大浦天主堂即是異國文化的見證。

【上圖】長崎港全景【下左圖】大浦天主堂【下右圖】眼鏡橋

洋溢歐式建築風的哥拉巴園是日本現存的古老西式建築之一，步入園內彷彿回到19世紀，讓人遙想昔日洋商的輝煌時代。建於19世紀的大浦天主堂是日本古老的哥德式教堂，講述基督教在禁教期間，信徒秘密守護信仰的過往歷史。

長崎市區代表性地標眼鏡橋，此座建於17世紀石拱橋，橋的水面倒影與本體連成一對圓形，望去就像一副眼鏡，眼鏡橋之名不脛而走，現今更是熱門拍照打卡點。若想俯瞰長崎市區全景，海拔逾300公尺的稻佐山展望台是理想地點，夜幕降臨可欣賞燈火如繁星灑落的璀燦夜景。

🛳️ 宮崎細島港 從江戶老街走進自然奇景

宮崎縣的細島港不僅是天然良港，還是一座融合海岸奇景與文化歷史的寶藏秘境。想體驗日本江戶時代氛圍，來美美津就對了。這兒曾是繁華的商業港口城市，現今街道兩旁依然保留完好的古老木造建築，悠閒漫步在充滿懷舊氣息的小巷，除了感受穿越時空的浪漫氣息，隨手一拍都是復古風佳片。

左圖】大御神社【右圖】美美津懷舊建築。

馬背，牧場景點？錯！是壯觀的懸崖奇景，數十公尺高的岩壁，長年被海浪拍打，造就柱狀岩層形似馬背的凸起形狀，因而得名。另一處的十字海，名稱由來為岩石裂開形成「十」字狀，搭配海浪翻騰，讓人不禁讚嘆大自然的鬼斧神工，這裡也是許願聖地，還能敲響「幸福鐘」，願望秒變現實。

左圖】馬背海岸奇景【右圖】古老港口城市美美津。

隱藏在懸崖洞窟中的鵜戶神宮，則予人種神秘又震撼的氛圍，是戀愛、安產祈願的超強能量點，而坐落在整片海岸岩群上的大御神社，充滿靈氣之外，風景超震撼。

🛳️ 高知宿毛港 四萬十川上的詩意漂流

來到四國的高知縣，知名的四萬十川是旅人不可錯過的熱門景點。全長近200公里的四萬十川是四國地區最長的河流，蜿蜒穿越高知縣西部，一路奔向太平洋，由於水質清澈，享有「日本最後的清流」美譽，河川兩岸風光除了隨四季更迭千變萬化，帶來不同視覺饗宴，也是讓人心靈沈澱的夢幻秘境。

【上圖】沉下橋【下左圖】日式傳統屋形船【下右圖】四國十川鄉土料理

想近距離感受四萬十川的美，乘船航行河上是最佳選擇。乘坐的日式傳統屋形船，進入船艙需脫鞋，內部寬敞舒適，盤坐其間像似在漂浮的和室中賞景。由於河水流速平穩，搭乘起來超放鬆，隨著船緩緩前進，悠然欣賞河川兩岸自然美景，綠林、藍天、清澈河水、跨越河川的眾多橋樑，交織繪出一幅美不勝收的風景圖。

四萬十川最具特色的地標當屬垮越河川的「沉下橋」，從河川上流至下游有多座沈下橋，最特別的是，這些橋樑沒有欄杆，如此設計主因是讓橋樑在洪水時被水淹沒，以減少被沖毀破壞。

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