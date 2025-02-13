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一年僅兩次！「真航空」年度大規模促銷　這天準時開搶

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真航空推出大規模機票特惠活動，02/17上線，除購票折扣分享留言還可獲得咖啡招待券。　圖：真航空台北分公司／提供
真航空推出大規模機票特惠活動，02/17上線，除購票折扣分享留言還可獲得咖啡招待券。　圖：真航空台北分公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空 JINAIR 宣布，「2025年度最大規模促銷活動」正式啟動，推出多條航線的優惠機票，讓旅客以最優惠的價格，探索韓國各地美麗風光。

真航空此次年度促銷將於02/17台灣時間13:00開搶，優惠至02/20 22:59，於真航空官網及手機 APP／網頁版同步開賣。包含台灣出發全航線，最低價台幣2,199元單程含稅有找，且含15公斤免費行李托運，提醒此次活動為會員專屬優惠，限量搶購，先搶先得。

此外，凡於促銷期間購票，並於真航空 IG（@jinair_taiwan）活動貼文留言評價，及有機會再獲得星巴克咖啡招待券，真航空年度大促銷，讓您輕鬆省下一筆可觀的旅費。

訂票期限與出發日期：

・訂票期限：2025/02/17 13:00 ~ 02/20 22:59

・出發日期：2025/02/17 ~ 10/25

・驚喜搶購：02/17 ~ 03/29出發期間，年度超低彩蛋價。

注意事項：

・優惠票價數量有限，售完為止。

・票價以官網為準，其他條件請參考真航空官網公告。

　欲了解更多資訊，請造訪「真航空」官方網站。

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