名勝世界郵輪第三艘 郵輪天蠍星號 更名為「領航星號」

台北101綠色力量生活節 2025 Green Power Green Life此次活動結合了情人節和環保永續的概念，是一場讓人不只感受到浪漫，還能體會到綠色行動的美好派對！今年西洋情人節（2月14日），台北101即將舉辦一場「台北101綠色力量生活節 2025 Green Power Green Life」，更攜手北一女中、北一女中校友會及台灣世界展望基金會、財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會共襄盛舉，要以101點燈、儀隊表演與社團成發，還有公益市集的豐富內容，邀請民眾一同在這個浪漫的日子裡，以實際行動的參與把愛傳播出去。

2025-02-11 14:20