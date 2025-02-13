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名勝世界郵輪第三艘 郵輪天蠍星號 更名為「領航星號」

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名勝世界郵輪旗下天蠍星號，正式更名為「領航星號」。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界郵輪旗下天蠍星號，正式更名為「領航星號」。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界郵輪宣布，旗下第三艘郵輪天蠍星號將更名為「領航星號」，並於03/26加入船隊並展開部署。此外，領航星號也將於2025/07/21前以新加坡為主要母港探索東南亞多個地方，並以雅加達、馬六甲、曼谷和胡志明市為雙母港，在雙母港城市之間航行及前往更多熱門城市，如：棉蘭、熱浪島和蘇梅島，為遊客提供精心設計的多元體驗，包括頂級娛樂活動、廣受歡迎的景點，享受東南亞魅力風情。

▲名勝世界郵輪「領航星號」－戶外泳池。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界郵輪「領航星號」－戶外泳池。　圖：名勝世界郵輪／提供

「領航星號」可容納1,800名乘客，總噸位達78,000噸。將於2025年3月首航，規劃多個國際級休閒設施、主題餐廳、酒吧及星座劇院，還有刺激的水上滑梯，為客人提供精彩的娛樂體驗、派對和活動。客房方面提供8種房型，包括皇宮行政套房、皇宮套房、皇宫庭苑别墅、露台房、海景房、內側客房等。

名勝世界郵輪 （Resorts World Cruises）致力於將亞洲最優秀的生活方式帶到海上，對此，該公司深感自豪。無論是孩子們在水上樂園享受陽光燦爛的日子，或是大人在自己的雞尾酒吧放鬆身心，領航星號都能滿足每個人的需求。

▲名勝世界郵輪「領航星號」－水上滑梯。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界郵輪「領航星號」－水上滑梯。　圖：名勝世界郵輪／提供

★ 新加坡登船及雅加達離船

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★ 新加坡登船及離船

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