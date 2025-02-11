13萬株浪漫花卉饗宴！ 2025「士林官邸鬱金香展」花控必追 8大愛情主題區、「拍愛心型」抽好禮

浪漫一日花卉饗宴！ 「2025士林官邸鬱金香展」即將在2/13至2/23盛大開展，超過57間特約店家加入，推出花季獨家優惠，讓遊客可以享受賞花之餘，也品嚐士林美食、參觀文化景點。展覽場地延長至晚間19點開放，為遊客規劃一日遊路線，從故宮博物院到101觀景台再到士林夜市，體驗完美的春日小旅行！

圖／花IN台北官網

「花IN台北」系列花季鬱金香展日漸壯大，今年以「愛的遇藝」為主題，展出超過13萬株來自荷蘭及日本的鬱金香，展現千種風情與情感。從嬌嫩的粉色到熱烈的紅色，各種鬱金香品種傳達不同情感，東方與西方之美在花海中交織，透過花卉與愛情的結合展現不同國家的浪漫。此次展覽更有文創市集和美食市集，讓您的花季之旅更加豐富多彩。

圖／翻攝士林官邸旅客FB

「愛的遇藝」鬱金香展不僅是視覺盛宴，更是一場融合愛情元素的花卉盛事，結合八大主題展區，展出愛的意涵，吸引遊客參與互動。與國立故宮博物院聯合推廣，讓遊客可輕鬆體驗兩大文化景點；與台北101觀景台合作推出鬱金香微型特展，讓遊客在雲端中欣賞美景。此外，到鬱金香展服務台出示票根，可將鬱金香展紀念品帶回家！

圖／花IN台北官網

在觀賞花卉的同時，不要忘記參與市集「愛的特搜挑戰」抽好康禮品，於展場中找尋「愛心型」展件，拍下並於個人FB或IG拍照打卡標註 #愛的遇藝 #2025士林官邸鬱金香展，即可參與現場抽獎乙次。另外，還有「花IN台北~探花集章之旅」活動！透過掃描展場內的QR Code集章抽獎，有機會獲得品牌限量紀念品、Aesop禮盒、耳機、甚至最新款手機等豐富獎品。

圖／翻攝士林官邸旅客FB

圖／花IN台北官網

2025士林官邸鬱金香展-愛的遇藝

時間：2/13(四)~2/23(日)

地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）

活動範圍：士林官邸公園大門口綠地、露天音樂座節點、主題園區、西式庭園、中式庭園、踏青區、八角亭及穹頂花海

開放時間：戶外園區 上午8時~下午19時、室內展館 上午8時30分~17時