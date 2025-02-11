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女實況主發文公審「演唱會摀耳觀眾」　當事人回應結局反轉

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導

日本當紅雙人組合YOASOBI日前登上台北小巨蛋開唱，不過之後女實況主沫沫子則發文抱怨，看演唱會賣力大喊應援，卻見到前面的男生用手摀耳朵，讓她覺得這個動作很噁心，沒想到釣出當事人回應，沫沫子反遭網友痛批不尊重他人。

沫沫子在Threads上發文提到，第一次聽YOASOBI演唱會，賣力的大喊應援，看到坐在她正前方的男生直接摀耳朵，一開始是單手後面直接雙手摀耳朵，認為對方動作超明顯，忍不住嗆「覺得吵還是你就不要來算了」接著她又再留言「希望當事人看到這篇文，下次看演唱會不要這樣子，請尊重演唱會文化，會不會應援我都尊重，但你這個動作真的會噁心到人」。

之後有一位男網友留言稱自己就是當時在她前方摀住耳朵的觀眾，並說明摀住耳朵的原因，並非演唱會的音量，而是沫沫子的叫聲過於刺耳，讓他的耳朵感到不適，他理解每個人都可以用自己的方式享受演唱會，所以並沒有要求沫沫子降低音量，改以摀耳朵動作保護自己，而同時也發現沫沫子見到這情況，就在後面飆髒話抱怨，批評他沒水準，當下他沒有做出回應，同時也認為保護自己的耳朵，並不代表不尊重演唱會，這只是個人生理反應，他尊重沫沫子欣賞演唱會的方式，也希望沫沫子能尊重他人的感受。隨後沫沫子回覆這位網友「我沒認為你是因為演唱會很大聲所以捂住耳朵，就是因為你聽到我的應援聲，捂住耳朵所以我才覺得被冒犯到了」。

有些網友力挺沫沫子「在這種場合嗚住耳朵本來就很容易引起誤會.....台灣的演唱會本來就讓人壓力很大，開心應援被嫌吵被白眼，開心尖叫被嫌吵被白眼，興奮揮手被嫌擋住視線等等如此之類的，你有你的權利，但在這種場合你被『誤會』也不是不無道理」、「好了啦！不想嗨就不要去聽演唱會在家戴耳機就好了，不用在那邊假掰自以為自己很有禮貌」。

另外也有些網友認為沫沫子不尊重他人，支持這位男網友，「當事人沒有感謝你的委婉摀耳，認為受到侮辱，下次直接摀嘴巴好像比較好」、「原po有她的世界，你只選擇屏蔽自己的耳朵，比起直接受到不舒服的聲音的你，你真的相對善良多了，你完全沒問題，也很有風度的回應了，給你個讚」 、「您的回覆高下立判，玩美詮釋什麼是有教養跟沒教養的區別」。

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