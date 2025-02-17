連假衝出國！迎賞櫻旺季 日韓賞櫻機票6999元起、一日遊6折起

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節假期結束，緊接著228及清明連假將至，出國旅遊需求明顯升溫！旅遊電商平台 KKday 統計，近一個月來連假期間的機票與行程詢問度大幅成長4成，其中賞櫻更成為熱搜關鍵字，帶動相關商品銷售熱絡，看好這波連假旅遊熱潮，業者推出於228期間出發的富國島6日來回機票9,999元起，並持續熱賣3-4月份的日韓賞櫻機票，主打韓國4-6日來回機票6,999元起、東京5日來回機票10,900元起，還可體驗搭郵輪賞櫻5折起，更針對日本、韓國賞櫻名勝推出各式一日遊專屬團行程，早鳥優惠6折起，可以輕鬆前往釜山、慶州、伊豆、京都等近郊賞櫻。

▲針對北中南部出發的旅客推出熱門賞櫻目的地東京、大阪、首爾等地機票優惠。 圖：KKday／提供

▲同步推薦大阪城公園、水上巴士賞櫻船等特色活動。 圖：KKday／提供

出國賞櫻不加價！日韓機票優惠開搶、新玩法推薦搭郵輪賞櫻

日韓賞櫻旺季到來！KKday 針對北中南部出發的旅客推出熱門賞櫻目的地東京、大阪、首爾等地機票優惠，包含高雄及台中出發首爾4-6日來回機票6,999元起、桃園及松山出發首爾4-6日來回機票7,900元起，以及名古屋5日來回機票9,888元起、東京5日來回機票10,900元起，還可加購東京迪士尼樂園門票或是富士山一日遊行程，大阪則有5日來回機票11,588元起或機加酒行程售價13,700元起，想欣賞粉紅花海要把握最後卡位機會！

同步販售賞櫻遊輪，推薦歌詩達郵輪莎倫娜號，暢遊沖繩、石垣島、宮古島自由行4日，出發日包含清明連假，要一次玩到日韓，也推出日韓暢遊6日行，安排前往佐世保、濟州或福岡、釜山，出發日包含3月底及4月初，能體驗不同的賞櫻玩法。

▲鎮海櫻花節一日遊專屬團，可以選擇從首爾或是釜山出發。 圖：KKday／提供

日韓賞櫻攻略！韓國主打八重櫻、鎮海櫻花節，日本體驗賞櫻、採果、燒肉饗宴

韓國最適合欣賞櫻花的時節在3月底至4月初，從濟州島一路往北盛開，首爾、釜山、慶州、大邱都有著名的賞櫻景點，KKday推出首爾出發的八重櫻花賞櫻一日遊，由專車接送追櫻；釜山出發也有慶州櫻花一日遊，欣賞歷史古蹟和韓屋與櫻花交錯的美景；最受矚目的鎮海櫻花節同步推出一日遊專屬團，可以選擇從首爾或是釜山出發，漫步在慶和火車站和余佐川的粉紅大道。上述一日遊，售價1,520元起。

▲從東京新宿出發的賞櫻一日遊行程，前往權現堂櫻堤、古河桃源鄉、太平山櫻花隧道，午餐享用日式燒肉吃到飽，售價2,540元起。 圖：KKday／提供

日本關東近郊也有許多賞櫻勝地，推薦河津櫻花一日遊，還可至伊豆水果公園採草莓，售價2,540元起，以及前往權現堂櫻堤、古河桃源鄉、太平山櫻花隧道的賞櫻一日遊行程，從東京新宿出發、午餐享用日式燒肉吃到。關西地區則有滋賀賞櫻一日遊，至著名賞櫻地海津大崎、牧野農業公園等；大阪市區則推薦大阪城公園、水上巴士賞櫻船等。輕鬆規劃日韓賞櫻機票、機加酒、一日遊專屬團賞櫻行程，可參考KKday網站資訊。

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