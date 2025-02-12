高知縣超殺「夜來祭」舞團TACYON現身台灣燈會 還有機會獲得寶可夢「沼王」聯名小圓餅

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於日本四國南部的高知縣，舊名「土佐」，面對廣闊的太平洋，山脈、森林占全縣內面積84%，豐饒的自然環境、熱情活潑的民情，以「最後的清流－四萬十川」與「奇蹟的清流－仁淀川」為首的壯麗山、川、海大自然風景，還有全日本最美味的「炙燒鰹魚」與美味珍饈，讓旅人們流連忘返。

▲高知縣的「炙燒鰹魚」堪稱全日本最美味，可以親手體驗稻草燒。 圖：高知縣國際觀光課／來源

除此之外，近年來吹起歷史與文化探訪深度之旅的風潮，使得走訪幕末維新志士「坂本龍馬」為首的近代歷史巡禮，以及朝聖源自高知縣、每年8月全日本最火的夏季祭典「夜來祭（YOSAKOI）」，都成了探訪高知的新旅遊目的，在赴日遊客之間成為嶄新的話題旅程。

▲仁淀川戶外運動中心於3月底前推出冬季限定「水上暖桌」。 圖：高知縣國際觀光課／來源

此外，2023年台灣虎航開啟桃園－高知的直飛航線後，向來是世人眼中「最後的秘境」高知縣，直飛時間僅需約2小時即可抵達，也讓更多旅客得以掀開高知縣的神秘面紗！高知縣府更積極與台灣交流，於一年一度盛大的「台灣燈會」一同共襄盛舉。

▲高知縣將於「台灣燈會」展出夜來祭主題花燈，亦有攤位限定活動。 圖：高知縣國際觀光課／來源

2025台灣燈會在桃園 高知縣花燈展出與攤位活動

高知縣將於2025年台灣燈會在桃園展出以「夜來祭的發源地－高知縣」為主題的花燈。花燈設計結合高知縣名物「黑潮君」與台灣虎航的網紅「虎將」，變身夜來祭舞者，手持鳴子在春櫻爛漫的高知城旁熱情舞動，帶領觀衆感受高知最火熱的祭典－夜來祭的熱情氣氛。 此外，高知縣也將於燈會期間首週末02/15（六）及02/16（日）13:30-20:30的時段，擺設攤位以宣傳高知縣的觀光魅力，期間攤位將舉辦限定活動，凡靠攤於指定粉專按讚、貼文，就有機會抽中黑潮君的限量周邊商品。每日前30名完成指定任務的朋友，更可加碼獲得限量的「最愛高知寶可夢－沼王」的聯名美樂小圓餅。

▲高知縣夜來祭舞團「TACYON」以2025台灣燈會為首，連三天在北台灣熱血演出。 圖：高知縣國際觀光課／來源

高知縣夜來祭舞團 TACYON 首登台灣燈會舞台

來自日本高知縣的夜來祭舞蹈團「TACYON」，是在2024年高知夜來祭地區競演場連合會獎勵賞內嶄露頭角的隊伍。隊名涵義為超越光速的粒子，以光芒四射的閃耀服裝，以及跳脫傳統慶典框架的新形態樂曲、舞步，名副其實的在夜來祭眾多舞團中，呈現獨樹一格的吸睛表演！「TACYON」隊伍將以「2025台灣燈會在桃園」的活動為首，連續三天在北台灣帶來精彩表演。身著招牌藍紫色隊服，帶來最新曲目「BLUE URGE -青色衝動-」，以獨特風格，讓台灣朋友們感受源自高知「夜來祭鳴子舞蹈」的魅力。

【表演日程】

◉ 2025台灣燈會在桃園

・演出地點：

《踩街》高鐵桃園站前－高鐵北路（朝二段方向行徑）

《開幕典禮》台灣燈會主舞台

・演出日期：2025年2月12日（三）

・演出時間：

《踩街》13:30～15:30

《開幕典禮》17: 48～17:54（此為官網公佈預計演出時間，如有變更以當日大會公佈為準）

◉ 台北場

・演出地點：大葉高島屋百貨公司

・演出日期：2025年2月13日（四）

・演出時間：15:00～15:30

◉ 新竹場

・演出地點：東興圳光藝節（東興圳光藝節）

・演出日期：2025年2月14日（五）

・演出時間：19:10～19:20

▲台灣虎航「桃園－高知」航線開航將滿三週年，每週三、六直飛。 圖：高知縣國際觀光課／來源

超便捷！台灣虎航 台北直飛高知航班

台灣虎航每週三、六直飛「桃園－高知」的航線，開航滿三週年，單程飛行時間僅需約2小時，大幅縮短旅途時間，是探索高知縣最便捷的選擇！旅客可搭乘台灣虎航高知航班，進而探索周邊景點及安排行程，此外，團體行程由「燦星旅遊」獨家推出，現在就出發享受高知療癒秘境、大啖在地美食吧！

▲02/08～03/02舉辦的「牧野植物園蘭花展」。 圖：高知縣國際觀光課／來源

計劃在2月份造訪高知縣的遊客，更不可錯過02/08～03/02於牧野植物園舉辦的「牧野植物園蘭花展」，以及02/22～03/09在最後的清流－四萬十川河畔入田柳林舉行的「四萬十川油菜花祭典」，在櫻花季到來之前，搶先感受春天的氣息！

■ 直飛四國高知更多精彩行程找「燦星旅遊－璀璨四國．星動高知」：

https://www.startravel.com.tw/project/shikoku/

■ 更多秘境高知深度玩法都在「四國高知魅力一網打盡（Visit Kochi Japan TW）」：

https://www.facebook.com/visitkochijapan.tw/

■ 台灣虎航高知旅遊專頁：

https://static.tigerairtw.com/www/events/2412KCZW24/index.html

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