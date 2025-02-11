2025最齊全燈會懶人包！「蛇」年璀璨光火 點亮各地最美之夜





還在煩惱元宵節去哪裡賞燈嗎？別擔心，這篇懶人包幫你整理了全台最美的燈會資訊！從台北的華麗光影，到南投的竹藝燈飾，再到高雄的浪漫冬日燈節，每一場都各具特色，燈火輝映、年味滿滿！快來看看哪一場燈會最對你的胃，揪上親朋好友，一起在燈光閃耀的夜晚，為新的一年點亮美好祝福吧！





▲圖片來源：南投縣政府





│台北燈節

│新北燈會

│台灣燈會－光聚千塘串桃園

│新竹燈會

│中台灣元宵燈會－蛇現幸福

│南投燈會

│埔里森林逐燈祭

│竹山竹藝燈會

│員林燈會暨元宵節活動

│西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節

│虎尾燈會

│北港燈會

│斗六燈會

│府城普濟燈會

│左鎮燈會

│Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園燈會

│岡山燈藝節

│鳳山光之季

│旗山燈會

│屏東燈節

│冬山舊河港燈節

│花蓮太平洋燈會

│馬祖燈會





2025台北燈節





台北燈節從2017年首辦以來，已成為國際矚目的城市型燈會，每年結合生肖主題，融合傳統文化與現代創意，為城市夜空添上一道道夢幻光影。今年以「蛇來運轉」為主題，象徵新的一年好運連連、時來運轉，讓每一位遊客在光影交織間感受祝福與希望。燈節範圍橫跨北門站到西本願寺，串聯北門廣場、中山堂廣場、西門紅樓等台北重要地標，將市區打造成一座流光溢彩的夢幻樂園。





▲圖片來源：台北旅遊網





【2025台北燈節】

活動期間：2025/2/2-2/16

點燈時間：每日17:00-22:00（主燈秀時間：18:00-22:00 ；每半小時展演一次）

活動地點：台北市中正區捷運西門站至北門站、中華路一段周邊





2025新北燈會





【2025新北燈會】 從2/1正月初四開幕點燈！一直到2/16日閉幕，為期16天，以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，規劃「10大主題燈區」、「6大特色活動」，並邀請到原民藝術家吳秀梅老師共同參展打造燈藝裝置，同時人氣IP LINE FRIENDS家族夥伴Ｍinini首次在新北燈會中現身。





▲圖片來源：新北市政府民政局





【2025新北燈會】

活動日期：2025/2/1-2025/2/16

活動地址：新北大都會公園





2025台灣燈會（桃園）





將於2/12至2/23在桃園盛大登場的【2025台灣燈會】，以「光聚千塘串桃園」為主題，串聯桃園機捷A18站至A19站，打造一場融合科技、文化與親子互動的視覺盛宴。今年燈會睽違9年重回桃園，主展區設立於A18高鐵桃園站前廣場，鄰近的A19桃園體育園區站則以「光的遊戲場」為主題，分為五大特色燈區，讓每位到訪的旅人都能沉浸在光影交織的夢幻世界中。





▲圖片來源：桃園市政府





【2025台灣燈會－光聚千塘串桃園】

活動期間：2025/2/12-2025/2/23

活動地點：桃園機捷A18站至A19站的捷運站串聯





2025新竹燈會





【2025新竹燈會】以「蛇麼都好玩」為主題，從1/25至2/16，熱鬧登場於東門城及護城河親水公園。結合童趣與科技，這場燈會不僅是視覺的饗宴，更將新竹打造成一座親子共遊的夢幻遊樂場，邀請全台民眾一起來竹市走春，感受滿滿的節慶氛圍。





▲圖片來源：邱臣遠 FB





【2025新竹燈會】

活動期間：2025/1/25-2025/2/16

活動地點：新竹東門城及護城河親水公園





2025中台灣元宵燈會





【2025中台灣元宵燈會－蛇現幸福】將於2/8至2/23於台中市中央公園盛大登場，以「蛇現幸福」為題，取用「實現」的諧音，祝福大家蛇年心想事成，也代表台中幸福宜居城市藍圖逐一實現。本屆燈會以節慶經濟、光影藝術、傳統工藝、永續發展、幸福氛圍、城市行銷等6個面向為核心，規劃９大主題燈區，並結合永續發展目標策劃，不僅創造節慶熱鬧的幸福氛圍，更透過節慶傳遞永續理念，綻放台中城市魅力。





▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局





【2025中台灣元宵燈會－蛇現幸福】

活動時間：2025/2/8-2/23

活動地點：台中中央公園





2025南投燈會





萬眾期待的【2025南投燈會】於1/25盛大揭開序幕！今年燈會不僅迎來十周年里程碑，更以「拾來富貴」為主題，融合金蛇年的吉祥寓意，打造一場集傳統與創新於一體的燈光盛宴。同時更結合人氣IP品牌「咖波」聯名打造最萌煙火秀！





▲圖片來源：南投縣政府





【2025南投燈會】

活動期間：2025/1/25-2025/2/16

活動地點：南投會展中心(南投縣南投市祖祠東路26號)





2025埔里森林逐燈祭





繼去年的好評不斷後，【2025埔里森林逐燈祭】再次登場！今年特別規劃出多個精彩燈區，結合藝術展品、燈光效果與自然地景，營造出奇幻的夜晚氛圍，開幕當天，還能獲取精美限量雕刻竹燈，誠摯邀請大家一同踏入哲學之路，感受台灣之心的溫暖與創意。燈會充分展現鎮民創作熱情與藝術能量，鎮民繪製800顆燈籠組成巨大「貪食蛇」燈籠牆，社區長輩也以竹簍，創造獨特造型燈籠，精心雕刻的80組竹燈，則融合傳統工藝與現代美學，還有藝術家廖珮如等人共同完成一幅幅畫作構成令人驚豔的大型創作，超多創意燈景，都等著大家來探訪！





▲圖片來源：埔里鎮公所





【2025埔里森林逐燈祭】

活動時間：2025/2/8-2/16 每日17:00-22:00

活動地點：哲學之路（地母廟至天旨宮叉路口）





2025竹山竹藝燈會





已有多屆歷史的竹山竹藝燈會，在今年依然不減風采！【2025竹山竹藝燈會】以「花開蛇舞·魅力傳承」為主題，於2024/12/31璀璨開幕，並持續展出至2025/2/15。本次燈會匯聚竹山在地工藝的精髓，結合生肖「蛇」的靈動意象，透過細膩的竹編技法與創新的燈光藝術，將竹山的夜空點綴得流光溢彩，讓每位遊客都能感受到竹藝文化的深厚底蘊。燈區橫跨竹山菸葉館、連興宮及母愛公園等地，打造出獨具一格的山城燈光饗宴。





▲圖片來源：竹山鎮長陳東睦粉專





【2025竹山竹藝燈會】

活動期間：2024/12/31-2025/2/15（每晚16:00-22:00點燈）

活動地點：竹山菸葉館、連興宮及母愛公園相互串聯





2025年員林燈會暨元宵節活動





員林市公所以「蛇來好運 All in 員林」為主題的【2025年員林燈會暨元宵節活動】將於自1/25晚間隆重登場！主燈「靈蛇出洞，蛇龍舞春」成為焦點，造型生動的靈蛇燈飾象徵員林市在新的一年中將迎來繁榮發展與美好未來。這座主燈不僅是一項燈光藝術，更承載了祝福市民與遊客迎接福運的美好心願。





▲圖片來源：員林市公所粉專





【2025年員林燈會暨元宵節活動】

活動期間：2025/1/25-2025/3/2（每晚18:00-22:00亮燈）

活動地點：員林公園





2025西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節





今年的【2025西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節】，以主題「蛇來蛇趣迺西螺」隆重登場，為遊客呈現一場結合藝術、文化與自然之美的絕佳燈光盛會。福興宮的燈籠海洋從廟內蔓延到巷弄與福興路，映照媽祖的大愛光輝，吸引海內外信眾一同共襄盛舉。





▲圖片來源：西螺鎮公所FB





【2025西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節】

活動期間：2025/1/24-2025/3/2

點燈時間：每日18:00-23:00（主燈秀自晚間18:00-21:30，每30分鐘展演一次。活動地點：雲林蝴蝶公園





2025虎尾燈會





【2025虎尾燈會】將從即日起至2/12熱鬧登場，這次的燈會以「動物星球」為主題，設置於具有深厚歷史背景的涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園等地，結合當地的文化、人文與自然景觀，為民眾呈現一場視覺、感官的雙重盛宴。無論您是本地居民還是來自各地的遊客，都可以在這裡找到屬於自己的節慶記憶，體驗不一樣的年節氛圍。





▲圖片來源：雲林縣虎尾鎮公所





【2025虎尾燈會】

活動期間：即日起至2/12止

點燈時間：晚間18點至22點

活動地點：主燈區－大崙腳公園、百年水塔及涌翠閣；副燈區－虎尾福安宮





2025北港燈會





今年【2025北港燈會】以「粼光遶境」為主題，為元宵佳節注入現代設計與傳統情感的完美融合，成為這座媽祖庇佑小鎮一年中最閃耀的時刻。從北港朝天宮起源的燈會傳統到全新的燈區設計，這場盛會將光與影的故事娓娓道來，帶給人們滿滿的希望與祝福。





▲圖片來源：左鎮區公所





【2025北港燈會】

活動期間：2025/1/24-2025/2/14

活動地點：北港朝天宮、義民廟、顏思齊紀念碑圓環與老街巷弄





2025斗六燈會





【2025斗六燈會】於113年12月31日盛大開幕，地點選在充滿自然氣息的斗六膨鼠森林公園。這場年度盛事結合跨年晚會同步啟燈，以主燈「金蛇迎新春」為焦點，讓炫目的燈光與歡慶的氛圍一同點亮整座城市，吸引眾多民眾共同迎接新一年的到來。





▲圖片來源：雲林縣政府文化觀光處





【2025斗六燈會】

活動展期：2024/12/31-2025/3/31

活動地點：雲林縣斗六市公理路（斗六膨鼠森林公園）





2025府城普濟燈會





已經來到第十三屆的【府城普濟燈會】於1/24燦爛登場！今年以「光影再現．府城新象」為主題，今年的燈會結合普濟殿百年歷史風貌與現代藝術創意，透過一場別具意義的「點燈儀式」，點亮1,800顆由民眾親手彩繪的燈籠，瞬間化府城為一片流光溢彩的人間仙境。燈會的開幕儀式更搭配傳統祭典，將文化與新年的祝福完美交融，預計吸引超過30萬人次，讓府城的新年從燈光開始熠熠生輝。





▲圖片來源：台南市政府觀光旅遊局





【2025台南府城普濟燈會】

燈會時間：2025/1/24-2025/3/1 （國華燈海區 每日 9:00~22:00 ；廟埕燈海區 每日 9:00~23:00 ）

燈會地點：普濟殿廟埕（中西區普濟街 79 號）





2025左鎮燈會





【2025左鎮燈會】今年以「星空銀河系」為主題，從無垠星際走向鄉村故土。規劃四大展區，融合在地竹產業、百年文化與現代科技，傳遞永續發展、文化傳承與共榮精神，成為一股前進，不懈的力量。





▲圖片來源：左鎮區公所





【2025左鎮燈會】

燈會期間：2025/1/12-2/16（點燈時間：17:00-21:00）

燈會地點：左鎮區蔗埕公園





2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園燈會





繼高雄燈會「2024冬日遊樂園ｘ黃色小鴨」成功引發黃色風潮後，2025年則是特別邀請來自日本的「吉伊卡哇」於1/25至2/16愛河灣盛大登場！高雄市區出現「吉伊卡哇」身影，同時也在元宵節之前讓民眾在夜間也能欣賞燈會活動，要讓來訪的大家都能確切感受高雄冬日遊樂園燈會的歡笑與魅力。





▲圖片來源：高雄旅遊網





【2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園燈會】

活動日期：2025/1/25-2025/2/16

活動地點：高雄流行音樂中心周邊





2025岡山燈藝節





【2025岡山燈藝節】即將以「什光舞影」為主題，於1/25至2/12在岡山河堤公園璀璨登場！今年的燈藝節不僅融合科技與傳統工藝，還結合地方文化與互動裝置，打造出獨一無二的燈光藝術饗宴。夜幕低垂時，燈光與影像交錯輝映，營造出夢幻般的視覺體驗，讓每一位來訪的遊客都能感受到光影的魔力。





▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB





【2025岡山燈藝節】

活動期間：2025/1/25-2025/2/12

活動地點：岡山河堤公園、阿公店橋及筧橋





2025鳳山光之季





【2025鳳山光之季】是高雄地區最早開始的燈會，本次活動主燈「鳳羽吉光」，靈感來自衛武營國家藝術中心的鳥瞰圖，運用抽象的視覺表現，展現出壯觀的自然景致，底座的設計則巧妙融合了曹公圳流水意象，如同生命之水不斷流淌，引領觀賞者探索鳳山丘陵的絢麗風貌。





▲圖片來源：鳳山區公所





【2025鳳山光之季】

活動時間：2025/1/18-2025/2/12

活動地點：高雄市鳳山區大東公園





2025旗山燈會





【2025旗山燈會】燈影中的新舊融合今年的旗山燈會將傳統與現代完美結合，帶來豐富多彩的視覺體驗。不論是蛇形燈籠的科技感、秋田縣燈飾的異國風情，還是香蕉燈籠的創意趣味，都讓整場活動充滿驚喜與亮點。趁著春節假期，邀請親朋好友走進旗山，一起探索這片充滿燈影故事的「旗」幻山城吧！





▲圖片來源：高雄市旗山區公所粉專





【2025旗山燈會】

活動期間：2025/1/25-2025/2/12（18:00-22:00）

活動地點：旗山老街、體育場、武德殿、天后宮、鯤洲宮





2025屏東燈節





南台灣規模最大的燈會【2025屏東燈節】於1/11登場囉！不僅帶來精彩地景燈飾藝術，今年規模更勝以往，規劃有4大展區，萬年溪「溪．望」燈區、縣民公園「梅杜莎的奇幻國度」燈區、勝利星村「流星花園」燈區和龍頸溪溪畔公園「光影綺想」客家燈區，總計超過50個燈飾作品，將整個屏東變成夢幻閃耀的所在，開幕大秀與壓軸閉幕秀精彩可期，小提燈免費發放領取的方式也公布，可千萬不能錯過喔！





▲圖片來源：屏東燈會





【2025屏東燈節】

亮燈時間：2025/1/11-2025/2/16（每日點燈17:30-22:00）

四大燈區：縣民公園燈區、萬年溪燈區、勝利星村燈區、客家燈區





2025冬山舊河港燈節





每到冬季，宜蘭縣冬山舊河港總會搖身一變，成為光影交錯的夢幻國度，【2025冬山舊河港燈節】便隨之華麗登場！今年以「綠境光灩」為主題，將自然景觀與光影藝術巧妙融合，打造一場視覺與心靈的雙重饗宴。從1/4開幕至2/16，活動將持續點亮宜蘭的冬夜，每天下午17點至晚間23點，讓遊客在絢麗光影中，感受冬山河獨特的靜謐與美好。





▲圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所





【2025冬山舊河港燈節】

活動時間：2025/1/4至2/16 （每天17:00-23:00點燈）

活動地點：冬山車站廣場至舊河道步道





2025花蓮太平洋燈會





【2025花蓮太平洋燈會】於1/17晚間正式揭開序幕，點亮了花蓮的星空與心靈。今年的燈會以「百花齊放」為主題，不僅象徵花蓮在經歷0403地震後的堅韌與重生，更為新的一年帶來充滿希望的祝福。從日出大道到東大門夜市，炫麗的燈光藝術與花朵裝置，讓整座城市沉浸在溫暖與感動之中。





▲圖片來源：徐榛蔚粉專





【2025花蓮太平洋燈會】

活動期間：2025/1/17-2025/2/16（點燈時間：18:00-22:00）

活動地點：花蓮市日出大道(重慶市場旁表演廣場)





馬祖燈會－一鹿有你





馬祖今年冬季的夜晚，不再僅僅是海風輕拂，而是多了一份光影交織的溫暖與浪漫。【馬祖燈會－一鹿有你】於11/26正式亮燈，將馬祖的夜晚變成夢幻的光環境盛宴。這場為慶祝馬祖國家風景區管理處成立25週年的燈會，不僅是對馬祖文化的致敬，更是為遊客精心打造的一場視覺盛宴。





▲圖片來源：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處





【馬祖燈會－一鹿有你】

活動期間：2024/11/26至2025/3/31

活動地點：北海遊憩區（南竿遊客中心周邊）





燈光點亮的不只是夜晚，更是人們心中的希望與美好。2025年的燈會遍布全台，每一座城市都用光影講述著不同的故事，將傳統文化與創新藝術交織，為我們帶來一場場震撼視覺與心靈的盛宴。無論你身處何地，都能在這片璀璨燈海中找到屬於自己的感動。趁著佳節將至，揪上親朋好友，一起走進這場流光溢彩的夢幻旅程，讓這一年從「光」開始，閃耀幸福與希望！





▲圖片來源：高雄市政府





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