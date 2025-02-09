故宮博物院「這4天」免費參觀！南院情人節再加碼 民間版「故宮三寶」必朝聖
國立故宮博物院將於元宵節當日2/12開放「免費參觀」，南北院皆同步，本年度還有「這3天」也能免費參觀，筆記先抄起來才不會忘記。
免門票必衝！國立故宮博物院宣布，元宵節2/12當日不分南北院皆可免費參觀，能一次走訪正館展覽區，為自己充充電。除了元宵節外，還有5/18國際博物館日、9/27世界觀光日及10/10國慶日等三天同樣開放免費參觀。而南院部分則另於2/14西洋情人節加碼一日，情人節當日「兩人於售票櫃臺前攜手」即可免費參觀。
有免費參觀更不能錯過！清朝宮廷珍玩〈清 肉形石〉和〈清 翠玉白菜〉等民間版「故宮三寶」中的兩寶，分別在北院302陳列室、南院S101「大美不言ー國立故宮博物院、 巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」展出，欲親眼賞寶的民眾如有到訪可一定要朝聖喔。
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