故宮博物院「這4天」免費參觀！南院情人節再加碼 民間版「故宮三寶」必朝聖

新春最大亮點來了！2025台灣燈會已於2/7正式展開試營運，A19光的遊戲場「光臨千塘國」提前揭幕，準備帶給大家最夢幻的光影冒險！這次燈區靈感來自桃園千塘文化，結合創意燈飾與超人氣角色，打造前所未見的沉浸式體驗。最讓人驚喜的是，寶可夢明星皮卡丘與卡比獸也會現身青塘園，陪大家一起熱鬧迎新春！

2025-02-07 13:00