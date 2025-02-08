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用「手電筒」當畫筆！ 屏東新地標「雲光島」夜光雕塑 全台首創不插電的奇幻「光」畫
屏東新地標最新亮相！這座位在屏東東港大鵬灣的最新力作，打造成日夜都美的雕塑藝術，白天是充滿童趣的打卡點，到了夜晚搖身一變，成為一座大型不插電的「夜光雕塑藝術」，更特別的是，全新的親子遊樂方式，讓遊客用「手電筒光照」就能畫出奇幻光影畫，絕對是獨一無二的體驗！
知名藝術家陳昱良設計的「雲光島」，這座雕塑成為今年最受矚目的景點，以東港迎王平安祭典為靈感，融入地方特色，呈現出一幅幅奇幻故事，主角在四座島上發現不同的祝福能量，更以永續環境為目標，象徵著人與環境和諧共處的期許。
「雲光島」採用特殊材料，落實環保理念，到了晚上不需插電也能發光，成為城市中的環保亮點。白天，這裡是親子遊玩的熱門休憩區，夜晚則變身為自體發光的裝置藝術，營造出獨特的夜光繪畫體驗，吸引許多遊客前來一探究竟。
為了讓更多遊客參與，這座充滿奇幻色彩的「雲光島」設計獨特，讓遊客用手機的手電筒光照進行光繪，只要幾分鐘的努力，就能在這個環保又有趣的藝術作品上留下自己的痕跡，為旅程增添更多樂趣！
「雲光島」夜光雕塑藝術
位置：屏東大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林(青洲濱海遊憩區)
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