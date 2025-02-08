2025「台灣燈會」桃園登場！20公尺巨型棒球雷射燈光秀必看，喝采台灣棒球的榮耀時刻

有棒球結合燈會「棒球迷絕對不要錯過」！2025台灣燈會將於桃園盛大舉行，以「光聚千塘串桃園」為主題，結合親子娛樂與在地文化，打造獨特的光影饗宴。還有「樂天棒球場」裡的20公尺高的巨型棒球，配上雷射燈光秀，一起與燈會見證台灣棒球的榮耀吧！

圖／桃園市府體育局提供

首先，本次燈會巧妙運用桃園眾多埤塘的水面倒影，讓燈光作品與城市景觀交相輝映，宛如閃耀星辰，訴說地方故事，展現桃園獨特的城市風貌。而燈會規劃兩大展區。其中「主燈展演場」設於A18高鐵桃園站前廣場，整體動線以棒球場概念設計，展區內設置一座主燈與兩座副燈，並融合工藝、竹藝、互動科技與傳統技法，打造六大特色燈區，俯視呈現棒球場視覺效果，展現力與美的結合。

2025台灣燈會將自2月12日至2月23日於桃園市展開，圖為主燈展演場主燈「無限樂園」。圖／觀光署提供

不僅如此，桃園市體育局於樂天桃園棒球場特別規劃「活力發光站」燈光秀，包含20公尺高的巨型棒球，結合光雕投影與雷射燈光匯演，重現台灣棒球站上國際舞台的輝煌時刻，為燈會增添動感亮點。

圖／桃園市府體育局提供

其他主題燈區也是一定要看，共包含活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國及福光滿意讚等五大燈區，透過創意燈飾與互動裝置，讓家庭與國際旅客感受燈光藝術的無限魅力，沉浸於童趣與夢幻氛圍中。

燈會即日起試營運，2月12日正式點燈開幕，展期至2月23日，將展出超過300件精美作品，趕快揪團看起來了，切記寒流來襲，看燈會也要注意保暖。