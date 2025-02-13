全台必訪10大二手書店

讓書本價值永續循環！

閱讀的同時也實踐永續！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出全台網路討論度最高的10大二手書店，除了便宜的二手書之外，每一家書店也都有各自的特色以及關注的文化議題，非常值得一訪。

你也是家中堆滿大量書本的愛書人嗎？近幾年電子閱讀器開始流行，不過仍有許多人偏好紙本書的溫度，買新書雖然快樂但卻也是一筆不小的花費；除此之外，沒有充足的空間容納書本也是一個問題。這時除了到圖書館借書外，二手書店就是一個非常好的選擇，既可以用較低的價格買書，也可以將家中閒置的書本轉售。一起來逛二手書店，讓書本的價值永續傳遞吧！

NO. 10 舊香居

翻攝FB／舊香居

特色：絕版書、藝文展覽空間

地址：台北市大區龍泉街81號

電話：（02）2386-0576

營業時間：每週二至週日13:00-20:00（週一公休）

FB粉絲專頁：舊香居

創立於1979年的舊香居，典藏超過30萬冊舊書，被視為愛書人的寶藏書店。創辦人吳輝康從資源回收站接觸舊書，逐漸轉為收藏與經營，典藏豐富到足以策展。書店以文史哲藝術類書籍為主，並納入古籍、地圖與名人手札等珍品。2023年時任行政院長陳建仁曾和18歲Youtuber李怡蓁一同遊逛此處，創下網路聲量高峰。

店內融合傳統與創新的經營手法，提供藏書票與簽名版書籍，吸引到許多文化名人及藝術家，國畫大師黃君璧、作家李赦、香港導演王家衛都曾經造訪。經營至今，舊香居依然散發著歲月與文學交織的獨特魅力，網友表示「賣很多古籍的書店，偶爾會辦展，整體風格如其店名」、「這種書店的存在，珍貴而有個性到讓人感覺到心存感恩了」。

NO. 9 雅博客二手書店 yabook

翻攝FB／雅博客二手書店台大店

特色：藏書種類豐富、咖啡廳、網路商城

【台大店】

地址：台北市大安區新生南路三段76巷9號

電話：（02）2362-8292

營業時間：每日12:00-21:50

FB粉絲專頁：雅博客二手書店台大店

【永安店】

地址：新北市中和區350巷8弄12號

電話：（02）8660-8611

營業時間：每日12:00-21:00

FB粉絲專頁：雅博客二手書店永安店

雅博客二手書店創立於2007年，創辦人蔡志堅先生和茉莉二手書店創辦人蔡謨利為親兄弟，受到父母經營二手書店影響，選擇辭去17年的電視台工作投入二手書店經營。

雅博客以「分享」與「服務」愛書人為理念，結合網路商城與公館實體門市經營，提供書況七成新、價格約新書半價的多樣選擇。除了販售書籍，還提供代客尋書、書籍收購與捐贈等服務，讓每本好書都有機會被再度閱讀，「國外翻譯小說從80到300台幣不等，明顯比一般書店新書便宜不少，值得花時間慢慢淘寶」、「該有的書本類型都有，店員專業又親切超推，價格實惠，很舒服的氛圍」。

NO. 8 石店子69有機書店

翻攝FB／石店子69有機書店

特色：老屋改造、只換不賣、地方文化、旅宿空間

地址：新竹縣關西鎮中正路69號

電話：0921-743-789

營業時間：每日10:00-17:00

FB粉絲專頁：石店子69有機書店

石店子69有機書店由百年老屋改造而成，店內主打「不賣書」，而是以「交換書」的形式來推廣閱讀、傳遞文化內涵，若是沒有帶書，也可以投下20元零錢作為交換，充滿時光韻味的老宅帶給讀者無壓力的閱讀空間，同時也提供旅宿，網友分享「很棒的地方，在這裡可以安靜地看看書，跟店員聊聊天」、「很有風情的小書店，書本只換不賣的推廣理念很棒」。

書店同時也結合社區營造，注入藝文元素，活化地方特色，為偏鄉帶來藝文空間。秉持10年藝術小鎮的夢想，透過創意設計與文創活動，期望打造具願景的文創街區，讓關西成為藝術與文化交融的理想小鎮。

NO. 7 玫瑰色二手書店

翻攝FB／玫瑰色二手書店

特色：老屋改造、透光天井、影音唱片

地址：新竹市北區集賢街19號

電話：（03）523-0331

營業時間：每週五至週三12:00-21:00（週四公休）

FB粉絲專頁：玫瑰色二手書店

書店的名字源自英文俗諺「rose-colored glasses」（玫瑰色的眼鏡），雖然原意為諷刺他人看世界的眼光過度樂觀幼稚，但創辦人阿金和佩汝認為，遇到困難時戴上玻瑰色眼鏡以正向眼光去理解世界，或許反而能獲得前進的力量。就像店內種類繁多的海量二手書，用不同領域的角度看世界，或許就能從中找到自己需要的答案。

老屋化身為充滿書香與自然光的文化空間，60坪挑高天井搭配植栽綠意，提供讀者愜意的閱讀體驗。老宅的狹長格局與迷宮般的動線，讓人沉浸在2萬本藏書中，展開一場閱讀探險，「非常漂亮、乾淨的一間二手書店」、「很有味道的一間書店，老屋打理得整潔佈滿綠意，光線從天井灑落很美」。

NO. 6 咪咪二手書坊

翻攝FB／咪咪二手書坊

特色：藏書數量多、種類豐富

地址：新北市林口區中山路190號1樓

電話：0933-307-737

營業時間：每日10:00-21:00

FB粉絲專頁：咪咪二手書坊

位於林口的咪咪二手書坊擁有10萬冊豐富藏書，書本數量多，種類也非常多元，不只涵蓋多個領域，也有原文書；從10元、20元的書籍到上千、上萬元的絕版書都有，是許多愛書人的挖寶天地。

老闆盧明傑從小愛書成痴，擁有上萬本藏書，退休後立即實踐自己開二手書店的夢想，收入大量二手書籍，經營至今已超過10年，許多別處沒有的書幾乎都能在這裡找到，買二手書的同時也能感受到老闆對文字的滿滿熱忱，「非常多書的在地二手書店！新書舊書絕版書漫畫小說都有，很多都很新」、「真的滿地的都是書，走進來到處翻、到處看可以看到很多很有年代感的書」、「老闆很熱情，什麼書都知道」。

NO. 5 民雄薪傳二手書店

翻攝FB／民雄薪傳二手書店

特色：扶持清寒學生

地址：嘉義縣民雄鄉東榮路40號

電話：（05）226-0908

營業時間：每日10:00-22:30

FB粉絲專頁：民雄薪傳二手書店

薪傳二手書店由前台北世貿二館館長黃金山創辦，放棄百萬年薪的他回到嘉義民雄，開設這間透過教育翻轉清寒學生命運的書店。店內提供免費二手書與一對一課輔，協助清寒孩子建立學習動機與自信。黃金山不僅自掏腰包發放獎學金，還砸下千萬堅持經營10年之久，致力於用知識改變孩子的人生，成為當地充滿溫度的教育據點。

2023年，書店租用的屋舍因為鐵路高架化面臨拆除命運，黃金山緊急在臉書發文尋找新的書店落腳處，此事被不少新聞媒體報導，創下網路聲量高峰，也因此有更多人知道民雄薪傳二手書店的暖心故事，「館長熱心公益，幫助弱勢孩子學習，令人敬佩」、「推動教育普及的理念著實令人感動」。

NO. 4 山峸二手書店 Ridge Books

翻攝FB／山峸二手書店 Ridge Books

特色：舞台道具再利用、劇場空間、酒吧、自助黑膠唱盤

地址：台北市北投區中央南路一段102巷34號

電話：0987-313-710

營業時間：每週二至週四15:00-22:00、週五至週日13:00-19:00（週一公休）

FB粉絲專頁：山峸二手書店Ridge Books

山峸二手書店位於北投，是由劇場出身的王政中與袁浩程創立的創意空間；以延續物件價值為理念，書店陳列的書籍與家具大多來自廢棄的舞台道具，賦予它們新的生命。不僅如此，書店內還設有小劇場與車庫改建的酒吧，打造出充滿藝術與故事的獨特場域。

這裡不只是二手書店，也年輕創作者的實驗基地，能夠容納20多位觀眾的劇場空間同時也能夠化身藝廊、市集和講座空間。從書本、店內家具到整個以老屋為基礎的場域，都是舊生命的新延續，網友分享「裡面充滿劇場的空間感以及道具裝潢，一進去店就有滿滿的書映入眼簾」、「非常特別的書店，每次來都有不同的面貌」。

NO. 3 WhoseBooks 胡思二手書店

翻攝FB／胡思二手書店

特色：人文社科書籍、原文書

地址：台北市士林區中正路235巷44號

電話：（02）8861-5828

營業時間：每日12:30-21:00

FB粉絲專頁：胡思二手書店

Whose Books 胡思二手書店由蔡能寶女士於2002年創立於天母中山北路六段，現則搬遷至士林捷運站周邊；秉持著「人文、環保、知識再生」的經營理念，重視書本的價值及人與人間的互動，是愛書人士的寶藏書店。

店內以文學、社科人文類書籍及來世界各國的原文書為特色，適合想尋找外語書籍與獨特收藏品的讀者。除了現場提供估價與收購服務，網路查詢功能也相當完善，「二手估價快速，網路購物也出貨快速」、「溫馨舒服的二手書店，每次想到要買書會先想到這裡」。

NO. 2 晃晃二手書店 Guesthouse Susu

翻攝晃晃書店

特色：店貓、旅宿空間、二手書／CD／黑膠換宿

地址：台東縣台東市漢陽南路139-1號

電話：0914-073-170

營業時間：每週三至週一14:00-20:00（週二公休）

FB粉絲專頁：晃晃二手書店

晃晃書店由素素與先生Hope於2011年在台東創立，是結合書籍、咖啡與文化活動的特色空間。店內提供嚴選新書與二手書，並擁有東部獨特的原住民出版品。晃晃不只是書店，還舉辦多元講座與課程，成為台東的文化交流中心，人氣台劇《聽海湧》去年9月就曾在此舉行座談會，創下網路聲量高峰。

2007年「晃晃民宿」開始經營，成為台灣第一間可用二手書或CD、黑膠等進行住宿費折抵的背包客民宿，由旅客提供的這些二手物也會在晃晃書店內販售，建立起一個讓旅人們透過書本交流的平台。不只如此，書店裡還有3隻可愛的店貓「柳丁」、「歐兜買」與「福吉」，吸引許多愛貓讀者，「來台東玩一定要拜訪」、「收藏了非常多各種類別的好書」、「店內溫馨有很多藏書，還有可愛貓貓」。

NO. 1 茉莉二手書店

翻攝FB／茉莉二手書店 台中店

特色：規模最大、據點多、藏書豐富

【台大店】

地址：台北市中正區羅斯福路四段40巷2號

電話：（02）2369-2780

營業時間：每日13:00-22:00

FB粉絲專頁：茉莉二手書店台大店

【師大店】

地址：台北市大安區和平東路一段222號

電話：（02）2368-2238

營業時間：每日12:00-21:00

FB粉絲專頁：茉莉二手書店師大店 - 二手書籍影音商品收購、販售

【影音館】

地址：台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄17號

電話：（02）2367-7419

營業時間：每日13:00-22:00

FB粉絲專頁：茉莉影音館

【台中店】

地址：台中市西區公益路161號B1

電話：（04）2305-0288

營業時間：每日12:00-21:00

FB粉絲專頁：茉莉二手書店 台中店

【高雄店】

地址：高雄市苓雅區新光路38號B1

電話：（07）267-5221

營業時間：每日12:00-21:00

FB粉絲專頁：茉莉二手書店 高雄店

茉莉二手書店早期為光華商場的舊書攤，2002年於公館成立第一家實體店面，是愛書人心中的尋寶天堂，目前全台有5家分店，可說是規模最大的二手書店。茉莉以寬敞空間、分類清晰與擺放整齊聞名，提供七至八成新的二手書與影音光碟，部分書籍更有包膜保存。

書店以「敬天、愛人、惜物」為經營理念，對應到「環保、公益、閱讀」的實踐目標，收入的二手書若未售出會再降價出售，長期滯銷則會放至「愛心書櫃」供人自由捐款取閱。無法推銷出去的書籍，也會回收進紙廠製作再生紙，讓書本價值永續循環，「環境乾淨、書本分類明確、氛圍舒服」、「價格合理而且書本大部份都保持良好」、「讓書本可以再次流通的好地方」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2022年02月05日至2025年02月03日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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