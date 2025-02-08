周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大最佳拍攝點、7站出發路線快筆記

哇！ 周日大驚喜來了，「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」自1月底開幕後引爆遊客朝聖，在即將迎來倒數一週的尾聲，由高雄市長陳其邁於7日晚間丟出震撼消息，「吉伊卡哇遊港」將於2/9下午正式出發，更同時釋出「6大最佳拍攝點、7站出發路線」，吉伊卡哇迷們快筆記，把握機會朝聖囉！

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉專

高雄市長陳其邁的臉書粉專寫道「呀哈！這週日有大驚喜！超吉可愛的高雄燈會，開幕以來已吸引超過386萬遊客，2/9下午來看「吉伊卡哇」漫遊愛河灣，治癒你本週要補班的心情。」同時點出，這將是世界唯一難得的吉伊卡哇出遊畫面，絕對不能錯過！

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉專

「吉伊卡哇」預計於2/9週日的下午13:30出發，共7站停留點，首站將到高雄流行音樂中心高低塔與「小八」會合，再來接著是擋浪堤前、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫玩耍，最後約16:30回到愛河灣原地。

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉專

為了方便遊客們找尋極佳視角，更整理了「6大最佳拍攝點」，分別是「珊瑚礁前、音浪塔群、16-18碼頭、棧庫群外、香蕉碼頭、棧貳庫KW2」，另外，十分受歡迎的吉伊卡哇小提燈，也將在2/9下午4點起發放，地點位在18號碼頭的輕軌旅運中心站旁，一人限領2盞，發完為止。

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉專

把握最後一週！來到愛河灣必須與吉伊卡哇、小八貓以及兔兔合照外，位於16-18號碼頭遊樂園，更設置25座免費玩的遊樂設施、好玩好逛的美食市集，假日還有親子互動展演，千萬別錯過！