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icash Pay 搶攻情人節商機 攜手7-11酷聖霜限時買1送1

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

愛金卡旗下服務icash Pay為搶攻西洋情人節商機，攜手7-ELEVEN搶先推出深受用戶喜愛的雪淋霜及酷聖霜(酷聖石霜淇淋)買一送一優惠，同時，自2月12日起，限時3天推出「icash Pay情人節助攻520」優惠活動，不限通路消費滿額最高回饋1,040點OPENPOINT點數回饋。

2月7日至2月9日，限時3天，使用icash Pay支付可享7-ELEVEN雪淋霜、酷聖霜霜淇淋全口味買1送1優惠。此外，icash Pay愛金付今年1月首度舉辦icash Pay年前紅包大撒幣活動，活動受到用戶熱烈反應提前額滿，為感謝用戶們的熱情支持，這次西洋情人節再升級推出「icash Pay情人節助攻520」優惠活動，自2月12日至2月14日，限時3天，全通路使用icash Pay單筆消費滿8,000元，即贈520點OPENPOINT點數回饋(可累贈，每戶回饋上限1,040點)。

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