郵輪旅遊助攻台灣觀光！ 2024基隆港「船進船出」外籍旅客數創歷史新高

【旅奇傳媒/編輯部整理】據臺灣港務公司基隆分公司統計，基隆港國際郵輪復甦力道強勁，2024年郵輪共計331艘次、旅客78.7萬人次，雖僅達疫前高峰之83%，然其中外籍旅客人次已先創歷史新高，達26.6萬人次，突破2018年25.7萬人次之天花板，為臺灣國際觀光助攻。

基隆港進出之外籍旅客，依人次高低前四名排序為日本（佔13.75%）、美國（佔4.9%）、韓國（佔2.9%）、德國（佔2.8%）。其中日本籍旅客主要來自於地中海榮耀號於冬季開航之42艘次以及公主遊輪鑽石公主號4艘次，總計較2018年高峰成長67.4%。美國向來為全球第一大客源市場，搭乘郵輪至全世界港口均名列前茅，造訪臺灣旅客人次數與2018年相較微幅成長9%，大致維持穩定。

韓籍郵輪旅客與2018年相較成長205.1%，前景看好，主要受惠於韓國旅行社包租歌詩達郵輪莎倫娜號造訪。臺韓兩國經濟水準相當、地理位置相近，未來市場成長空間極大，臺灣港務公司今年已兩度接觸韓國最具規模之樂天旅遊，期望合作繼續增加臺韓航線郵輪。

德國為歐洲第一大郵輪客源市場，疫情前以赫伯羅德郵輪（Hapag-Lloyd Cruises）、愛達郵輪（AIDA Cruises）、鳳凰冷泉郵輪（Phoenix Reisen）等三家德國航商不定期輪靠為主，疫情解封後，同以德國市場為主的途易郵輪（TUI Cruises）新增臺灣航線，又逢上述四家德國業者同於2024年安排基隆港航程，四箭齊發帶動德籍旅客較2018年成長420.4%，潛力驚人。

就外籍郵輪旅客來臺旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出／機進船出」兩種模式。2024年「船進船出」部分共計228,539人次，較2018年成長4.5%，為基隆港外籍旅郵輪旅客創歷史新高之主因。「船進機出／機進船出」共計37,795人次，較2018年稍微減少0.8%。

為鼓勵業者拓展「船進機出／機進船出」客源、提高外籍郵輪旅客在臺期間之人均消費，臺灣港務公司2025年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數之30%者，船方可享每位旅客減免100元旅客服務費之優惠，且可與其他優惠方案併用。

展望2025年，國際郵輪已預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5%，基隆港將持續與交通部觀光署、北北基地方政府合作行銷在地觀光，並持續優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊挹注臺灣觀光產業。

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